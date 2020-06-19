"جلف كيستون بتروليوم" ستسرح نحو 40 % من العاملين

قالت جلف كيستون بتروليوم اليوم إنها ستخفض نحو 40 في المائة من قوة العمل لديها إذ تكابد شركة إنتاج النفط المدرجة في لندن جراء هبوط أسعار النفط و "تقليص لبرنامج العمل" ناجم عن أزمة فيروس كورونا بحسب "رويترز".

وقالت الشركة المشغلة لحقل شيخان في إقليم كردستان العراق البالغ متوسط إنتاجه منذ بداية العام 37 ألفا و 232 برميلا من النفط يوميا إن عمليات التسريح تتضمن ما يزيد عن 60 في المائة من العاملين الأجانب. وبلغ متوسط عدد العاملين والمتعاقدين لدى الشركة 407 بحسب أحدث تقرير سنوي للشركة.

وقالت الشركة التي مقرها برمودا إنها تمضي على مسار تحقيق وفورات من نفقاتها التشغيلية والعامة والإدارية بما يتجاوز 20 في المائة في العام الجاري.

كما تتوقع جلف كيستون أن تبلغ النفقات التشغيلية لعام 2020 ما يتراوح بين 2.7 دولار و 3.1 دولار للبرميل انخفاضا من 3.9 دولار للبرميل في العام الماضي.