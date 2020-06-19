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وكالة الطاقة تدعو إيران للسماح لمفتشيها بدخول موقعين قديمين والتعاون بشكل كامل

"الاقتصادية" من الرياض

وكالة الطاقة الذرية تدعو إيران للكف عن عدم السماح لمفتشيها بدخول موقعين قديمين والتعاون بشكل كامل معها بحسب "رويترز".

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