وكالة الطاقة تدعو إيران للسماح لمفتشيها بدخول موقعين قديمين والتعاون بشكل كامل

وكالة الطاقة الذرية تدعو إيران للكف عن عدم السماح لمفتشيها بدخول موقعين قديمين والتعاون بشكل كامل معها بحسب "رويترز".
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