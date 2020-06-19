الأسهم اليابانية ترتفع مع تخفيف القيود على السفر المحلي

ارتفع المؤشر نيكي في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الجمعة، إذ تلقى الدعم من آمال حيال تعافي الاقتصاد بعد أن رفعت الحكومة قيودا على السفر المحلي فُرضت لمنع انتشار جائحة كوفيد-19، بحسب ما نشرت "رويترز".

وأغلق المؤشر نيكي القياسي مرتفعا 0.55 بالمئة إلى 22478.79 نقطة اليوم الجمعة. وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.02 بالمئة إلى 1582.80 نقطة.

وعززت اليابان، التي خففت إجراءات العزل العام المرتبطة بالجائحة في مايو ، تعافيها من فيروس كورونا اليوم عبر رفع قيود على السفر الداخلي.

لكن المخاوف بشأن حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في أجزاء أخرى من العالم طغت على آمال التعافي. وبالإضافة إلى زيادة عدد المصابين في عدة ولايات في أنحاء الولايات المتحدة، جاءت نتائج اختبار نحو 400 عامل في مسلخ بشمال ألمانيا إيجابية للإصابة بالفيروس أمس الخميس.

وعلى المؤشر نيكي، تقدم 80 سهما مقابل تراجع 139 سهما.

وقاد قطاع الطيران وبقية قطاعات النقل المكاسب بفضل تحرك البلاد لرفع قيود السفر. وربح مؤشر قطاع الطيران 1.71 بالمئة وحقق أكبر تقدم في البورصة الرئيسية، فيما ارتفعت أسهم الخطوط الجوية اليابانية (جابان إيرلاينز) وإيه.إن.إيه هولدنجز 2.14 بالمئة و1.39 بالمئة على الترتيب.

وأغلق مؤشر فرعي لقطاع النقل البري مرتفعا 0.23 بالمئة.

وصعدت أسهم أشباه الموصلات أيضا، إذ أظهرت بيانات أمريكية أن أنشطة المصانع تعافت في منطقة الأطلسي الأوسط، وارتفع سهم أدفانتست 2.54 بالمئة وصعد سهم سكرين هولدنجز 1.17 بالمئة.

وقفز سهم طوكيو إلكترون 7.13 بالمئة بعد أن توقعت شركة تصنيع المنتجات الإلكترونية زيادة 11 بالمئة في صافي الربح للسنة المالية الحالية التي تنتهي في مارس 2021، مما يعكس ارتفاع الطلب من الأشخاص الذين يعملون عبر الإنترنت.