الرئيس الفرنسي يشير إلى رئيس الوزراء البريطاني بضرورة التباعد الاجتماعي بينهما

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يشير إلى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بضرورة التباعد الاجتماعي بينهما لدى زيارته لندن أمس.