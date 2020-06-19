الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يشير إلى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بضرورة التباعد الاجتماعي بينهما لدى زيارته لندن أمس.
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- الرئيس الفرنسي يشير إلى رئيس الوزراء البريطاني بضرورة التباعد الاجتماعي بينهما
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