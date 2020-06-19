450 ألف وفاة عالميا .. و10 لقاحات يجري تجربتها على الإنسان حاليا

فيما تجاوزت أعداد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد، حول العالم، 450 ألف وفاة، وتخطت الإصابات 8.3 مليون إصابة، أعلنت سمية سواميناتان كبيرة العلماء في منظمة الصحة العالمية أن عشرة لقاحات يتم تجربتها حاليا على الإنسان، معربة عن أملها بأن يتم تصنيع أحدها أو بعض منها خلال الأشهر المقبلة.

وأوضحت أن الدول بدأت بالفعل في التعاقد مع شركات الأدوية لشراء كميات من اللقاح قبل إنتاجه، مبينة أن المنظمة بصدد وضع خطة لأولوية المستحقين لتلقي اللقاح عند إنتاجه.

ولفتت الانتباه إلى أن العاملين الصحيين من بين أول المستحقين، والمسنين والمصابين بأمراض أخرى كذلك.

وأودى فيروس كورونا المستجد بحياة أكثر من 450 ألف شخص في العالم، في حصيلة تضاعفت خلال شهر ونصف الشهر، بحسب تعداد وضعته وكالة الأنباء الفرنسية، عصر أمس، استنادا إلى مصادر رسمية.

وفي المجمل، سجلت 450004 وفيات من أصل 8395929 إصابة مثبتة في العالم منذ أن أعلنت الصين رسميا ظهور المرض في كانون الأول (ديسمبر) الماضي.

وفرضت السلطات الصينية قيودا على التنقل تطول نحو نصف مليون شخص قرب بكين أمس، ضمن تدابير منع تفشي موجة جديدة من فيروس كورونا المستجد شملت حملة فحوص واسعة النطاق تعقب المخالطين للمصابين وإغلاق أجزاء من العاصمة.

وسجلت 21 إصابة جديدة بالفيروس أمس في بكين، وفق اللجنة الوطنية للصحة، ما يرفع إلى 158 الحصيلة الإجمالية للإصابات منذ رصد بؤرة جديدة الأسبوع الماضي بعد أشهر من عدم تسجيل عدوى محلية.

ورصدت إصابة في مدينة تيانجين واثنتان في مقاطعة هوباي، المحيطة ببكين، ما دفع بالسلطات إلى فرض قيود على التنقل في منطقة أنشين التي تعد 460 ألف نسمة وحظرت معظم حركة المرور من وإلى المنطقة.

وسيسمح لعربات النقل الضرورية بدخول أنشين (150 كيلومترا عن بكين)، فيما يسمح للسيارات الحكومية بالدخول والخروج من المنطقة إذا كانت تحمل إذنا بذلك، وفق ما ذكرت وسائل إعلام رسمية.

وتقوم بكين بجمع نحو 400 ألف عينة يوميا في حملة للكشف عن أي إصابات بكوفيد - 19 وسط قلق من أن تتسبب البؤرة الجديدة في موجة ثانية من الوباء في الصين، بعد أن تمكنت إلى حد كبير من احتواء العدوى منذ ظهور الفيروس في مدينة ووهان وسط البلاد أواخر العام الماضي.

وظهرت الإصابات الأخيرة في سوق شينفادي الكبير للبيع بالجملة في بكين. ويقوم هذا السوق بتزويد أكثر من 70 في المائة من اللحوم والخضار للمدينة.

ولمنع تفشي الفيروس إلى مناطق خارج بكين، حض المسؤولون المواطنين على البقاء في المدينة، ومنع أهالي مناطق تعد متوسطة وعالية المخاطر من المغادرة.

وتم إغلاق 11 سوقا وتعقيم الآلاف من متاجر تقديم الطعام والشراب، كما أغلقت المدارس مجددا في المدينة.

وأمرت السلطات عديدا من المحال والمطاعم في منطقة سانليتون التي يقصدها عدد كبير من الناس، بإغلاق أبوابها أمس، وطلب من الموظفين الخضوع لفحص كورونا.

وألغت مطارات بكين ثلثي الرحلات أمس الأول. وأظهرت مواقع تتبع الرحلات على الإنترنت أن نحو 140 رحلة ركاب هبطت أو أقلعت حتى ساعة إعداد التقرير الخميس.

ووضع نحو 30 مجمعا سكنيا في الحجر الصحي. لكن المسؤولين قالوا الخميس، إن القيود على التنقل لا تعني إجبار كل سكان المدينة على لزوم منازلهم.

وخضع مئات آلاف الأشخاص لفحص كورونا حتى الآن، لكن النقص في الأجهزة الغالية الثمن يتسبب في تأخر صدور نتائج الفحوص. وأعلنت الصين الخميس أيضا عن أربع حالات إصابة لأشخاص جاؤوا من الخارج مع عودة المواطنين إلى البلاد.