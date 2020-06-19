«الصحة»: عودة الحياة إلى طبيعتها لا يعني زوال الخطر .. ونصف الحالات بسبب المخالطة

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 4757 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في السعودية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 145991 إصابة، بينها 50937 حالة نشطة، منها 1877 حالة حرجة تتلقى الرعاية الصحية المكثفة.

وقال الدكتور محمد العبدالعالي المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن إجمالي حالات التعافي ارتفع بشفاء 2253 حالة جديدة، ليصل مجموع حالات الشفاء إلى 93915 حالة.

وأوضح العبدالعالي، خلال مؤتمر صحافي في الرياض أمس، أنه تم تسجيل 48 وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1139 وفاة، كان بعضهم يعاني أمراضا مزمنة، مشيرا إلى أن الوفيات الجديدة هي الأعلى منذ بداية الجائحة.

وزاد، "بلغ عدد الفحوص الجديدة 30507 فحوص، ليصل إجمالي الفحوص المخبرية في المملكة إلى 1198273 فحصا".

وأكد العبدالعالي أن عودة الحياة إلى طبيعتها لا تعني زوال الفيروس أو زوال الخطر، مشددا على أن الفيروس موجود ويسجل انتشارا، وأن على الجميع التعامل مع الفيروس بمجموعة من الاحترازات لمنع انتشاره.

وأشار إلى أن وبائية المرض لا تتعلق بعدد الحالات اليومية فقط. وقال، "وبائية المرض تتأثر بعدة عوامل، أبرزها سرعة انتشار العدوى، ومعدلات الوفيات، ونسب الحالات الحرجة، ووجود بؤر تفش، وأن معدل الوفيات يتأخر عن تسجيل الإصابات فترة زمنية نتيجة لطبيعة المرض.

وأبان أن فيروس كورونا لا يزال نشطا، ولا يوجد لقاح مع تحديث البروتوكولات العلاجية بشكل مستمر، ويجب العودة بحذر من خلال الالتزام بالإجراءات الوقائية.

وأكد أن مواقع وعيادات "تأكد" التي تؤمن وقاية للمجتمع بالفحص المبكر، عبر مراكز متخصصة ووحدات متنقلة، أجرت أكثر من 70 ألف فحص، منوها بأن الأوبئة من هذا النوع تأخذ عدة موجات، وتحاول الدول تسطيحها لجعلها تحت التحكم والسيطرة، ونطمئن الجميع أن المملكة تقوم بأعمال مسح وتقص في كل مرحلة.

من جانبه، قال الدكتور أحمد الجديع الوكيل المساعد للشؤون العلاجية، إن فريقا صحيا سعوديا متخصصا يشارك في تحديث وإطلاق عدة بروتوكولات علاجية، وإن هناك أكثر من 26 بروتوكولا علاجيا جرت الموافقة عليها من قبل الوزارة.

وأضاف، لا يوجد لقاح لمنع الإصابة ‫بكورونا، ولا تزال هناك عدة لقاحات تحت الاختبارات السريرية.

وأوضح أن عقار ديكساميثازون من عائلة الكورتيزون المعروف، ويساعد مرضى معينين في مراحل معينة من الإصابة بالمرض.