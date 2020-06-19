اليوم الفحص الميداني للأندية السعودية .. مسحات طبية واستقصاء وبائي إلكتروني

جانب من تعقيم نادي الشباب أمس.



تبدأ اليوم وزارة الصحة في تنفيذ المسح الميداني على اللاعبين والعاملين في الأندية من كوادر فنية وطبية وإدارية، قبل عودة النشاط الرياضي بعد غد، الذي تم تعليقه منذ منتصف آذار (مارس) الماضي للحد من تفشي فيروس كورونا.

وستكون البداية من نادي الشباب حيث تم تقسيم اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والعاملين على مجموعات لأخذ المسحة في مقر النادي بدءا من الرابعة عصر اليوم.

وستبدأ الأندية في أداء التدريبات بعد غد على أن يكون استئناف دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين في الرابع من (آب (أغسطس) المقبل على أن ينتهي الموسم في التاسع من أيلول (سبتمبر) المقبل.

وبعثت اللجنة الطبية في الاتحاد السعودي لكرة القدم تعميما للأندية حول الإجراءات التي يجب اتخاذها قبل بدء التدريبات حيث تشمل إجراء مسحات طبية لجميع اللاعبين والأجهزة الفنية والطبية، إضافة إلى جميع العاملين في النادي كذلك، بينما يشمل الإجراء الثاني عمل استقصاء وبائي إلكتروني يتم الإجابة عليه من الجميع قبل حضورهم إلى مقر النادي عبر رابط إلكتروني يتم إرسال نسخة منه إلى اللجنة الطبية.

وينتظر أن تعلن اللجنة الطبية عن البروتوكول الطبي الخاص باتحاد القدم السعودي بعد غد.

وكانت وزارة الرياضة قد أعلنت الدليل الإرشادي لعودة النشاط الرياضي، الذي يتضمن بروتوكول عودة التدريبات، والمباريات استعدادا لعودة النشاط الرياضي بعد التنسيق مع الجهات المعنية بمتابعة مستجدات فيروس كورونا، وتضمن بروتوكول المباريات: منع الاحتفالات، التكريم، التتويج، منع العاملين أو الرياضيين من كبار السن من الحضور للملاعب، تطهير أدوات التحكيم مثل الراية والصافرة والكروت، تطهير أبواب المرمى، والكرات بشكل دوري بين الشوطين وبعد كل مباراة، لبس الكمامة للمدربين والأجهزة الإدارية وحكام غرفة VAR طوال المباراة، منع المصافحة والعناق عند الاحتفال بتسجيل الأهداف، منع تبادل قمصان اللاعبين مع بعضهم بعضا بعد نهاية المباريات، تطبيق مبدأ التباعد الاجتماعي في الجلوس على دكة البدلاء، تقليل الاحتكاك مع زملائه والابتعاد عن التجمعات، يفضل إغلاق المناطق المخصصة للصلاة، ومنع الحضور الجماهيري.