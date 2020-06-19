ترمب: الانفصال الكامل بين الاقتصادين الأمريكي والصيني ضمن خياراتي

حذّر الرئيس الأميركي دونالد ترمب اليوم بأن "الانفصال الكامل" بين الاقتصادين الامريكي والصيني المتداخلين مع بعضهما يبقى خيارا سياسيا محتملا لادارته.

وقال على تويتر "الولايات المتحدة بالتأكيد تحتفظ بخيار لسياسة تتبعها، في ظل ظروف متعددة، لانفصال كامل عن الصين. شكرا".

وأضاف انه يكتب ذلك في معرض رده على تعليقات للممثل التجاري في ادارته روبرت لايتهايزر، الذي كان على رأس مفاوضات واشنطن مع بكين خلال الحرب التجارية.

والأربعاء قال لايتهايزر أمام لجنة في الكونغرس أن الصين حتى الآن ملتزمة بشروط اتفاق يخفف من الخلاف، وأن الانفكاك الكامل بين الاقتصادين العملاقين في الوقت الراهن مستحيل.

وأضاف "هذا كان خيارا لسياسة قبل سنوات، لكني لا اظن انه سياسة أو خيار منطقي لسياسة في هذه اللحظة".