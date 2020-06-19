قطاع السياحة الإيطالي يخسر 56 مليون ليلة فندقية.. ويحقق أسوأ عائدات من 20 عاما

يتوقع قطاع السياحة في إيطاليا تراجعا كبيرا في أعداد الزوار هذا الصيف وتحقيق أسوأ عائدات منذ 20 عاما، وفق ما أظهرت دراسة أمس.

ووفقا لـ"الفرنسية"، توصلت الدراسة التي قام بها مركز فلورنسا للدراسات السياحية، إلى أن البلاد التي استقبلت أكثر من 60 مليون سائح عام 2018، بحسب منظمة السياحة العالمية، تتوقع الآن خسارة 56 مليون ليلة فندقية.

وهذا يعني تراجعا بنحو 3.2 مليار يورو في عائدات قطاع يعد من أعمدة الاقتصاد الإيطالي ويمثل، وفق الدراسة، أسوأ نتائج منذ عام 1998.

وأشارت الدراسة، التي استطلعت آراء 2100 رجل أعمال، إلى أن نصف معدل التراجع في العائدات يأتي من قطاع الفنادق.

وقال فيتوريو ميسينا رئيس اتحاد السياحة الإيطالي، الذي كلف مركز فلورنسا بإعداد الدراسة، "إن التراجع كان متوقعا، لكن إذا استمر الوضع في هذا النحو فسيكون أسوأ تراجع في التاريخ لصناعة السياحة لدينا".

وبعد إغلاق استمر شهرين، سمحت إيطاليا في الثالث من حزيران (يونيو) للسياح الأوروبيين بالدخول، لكن لا تزال البلاد مقفلة أمام السياح من خارج منطقة شنجن.

وأضاف ميسينا، "علينا إعداد خطة لإحياء القطاع الذي يمثل 13 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد".

وأعلنت وكالة الحماية المدنية في إيطاليا ارتفاع عدد وفيات مرض كوفيد - 19 الناجم عن فيروس كورونا‭‭ ‬‬بواقع 66 حالة أمس، مقابل 43 أمس الأول، فيما ارتفعت الحصيلة اليومية لحالات الإصابة الجديدة قليلا إلى 333 من 329، أمس الأول.

وأضافت الوكالة أن إجمالي عدد الوفيات منذ ظهور المرض في إيطاليا 21 شباط (فبراير) وصل إلى 34514، وهو رابع أكبر عدد وفيات في العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل وبريطانيا.

وزاد إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 238159، وهو ثامن أعلى عدد في العالم.

وانخفض عدد المسجلين كحاملين للمرض إلى 23101 حالة من 23925 حالة، فيما بلغ إجمالي عدد من يرقدون في الرعاية المركزة أمس، 168 شخصا ارتفاعا من 163 أمس الأول، في أول زيادة منذ أسابيع عديدة.

وارتفع عدد من تعافوا من المرض إلى 180544 من 179455. وقالت الوكالة إنه تم حتى أمس، فحص مليونان و959 ألف شخص للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا، بينما كان العدد حتى أمس الأول مليونين و926 ألفا من بين السكان الذين يبلغ عددهم نحو 60 مليون نسمة.