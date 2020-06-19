محادثات الضرائب على عمالقة التكنولوجيا في طريق مسدود .. واشنطن تنسحب وتهدد بالانتقام

انسحبت الولايات المتحدة من المفاوضات الأوروبية بشأن ضريبة رقمية دولية، مهددة بالانتقام إذا مضت المنطقة قدما في خططها بمفردها، بحسب ما أوردته "سي إن بي سي".

وكان عدد من الدول الأوروبية يأمل في فرض ضرائب على الشركات الرقمية، التي تتجاوز عتبة معينة للإيرادات، وهو ما سيضر بشكل أساسي بشركات التكنولوجيا الأمريكية، نظرا لحجمها.

ووفقا لصحيفة "فاينانشيال تايمز"، قالت الولايات المتحدة في رسالة إلى فرنسا وإيطاليا وإسبانيا والمملكة المتحدة، إن المحادثات الدولية وصلت إلى طريق مسدود، ولم يكن هناك مجال حتى لاتفاق مؤقت، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تنهي فعليا أي فرصة للتوصل إلى اتفاق قريبا.

وأكد مسؤول يعمل في إحدى الوزارات، لم يرغب في الكشف عن اسمه بسبب حساسية القضية، أن يتم إعداد رد مشترك لمواجهة الموقف الأمريكي الذي أجهض المفاوضات.

وكانت الولايات المتحدة وأوروبا على خلاف بشأن فرض الضرائب على عمالقة التكنولوجيا لبعض الوقت، وفي أوائل عام 2019، فشلت الحكومات الأوروبية في تطبيق ضريبة رقمية على مستوى الاتحاد الأوروبي، وأخذت المفاوضات إلى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بحثا عن نهج دولي.

وتتواصل الحرب الكلامية بين فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الضريبة الرقمية، التي تسعى فرنسا إلى فرضها على الشركات الأمريكية العملاقة والمعروفة بضريبة "جافا"، وهي اختصار لأسماء شركات "جوجل" و"أمازون" و"فيسبوك" و"أبل" و"انستجرام".

وصعد برونو لومير وزير المالية الفرنسي من لهجته اتجاه واشنطن في تصريح لإذاعة "فرانس آنتير" عادا قرارها بالانسحاب المؤقت من المفاوضات الجارية بين البلدين استفزازا، مؤكدا أن فرنسا عازمة على تطبيق هذه الضريبة في العام الجاري.

وقال لومير: "كنا على قاب قوسين من التوصل إلى اتفاق ثم قررت واشنطن الانسحاب من المفاوضات، هذا السلوك الأمريكي الذي يهدد بفرض العقوبات علينا هو غير مقبول".

وكانت فرنسا قد اعتمدت ضريبة "جافا" بشكل نهائي في 11 تموز (يوليو) من العام الماضي، وتنص على فرض ضرائب على شركات التكنولوجية العملاقة على أساس العائدات التي تحققها، وليس على أساس أرباحها، التي غالبا ما تنقل إلى دول ذات مستوى ضرائب منخفض.

وأثار هذا الإعلان الفرنسي غضب الشركات الأمريكية وأيضا حفيظة الإدارة الأمريكية والرئيس دونالد ترمب شخصيا، الذي هدد نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بالرد من خلال رفع الضرائب على المنتجات الفرنسية.

وبالإضافة إلى فرنسا أعلنت إسبانيا، وإيطاليا، وبريطانيا إلى الإدارة الأمريكية عن رغبتها في التوصل إلى اتفاق حول ضريبة عادلة على الشركات الرقمية العملاقة في أقرب وقت ممكن.

إلى ذلك، قلل روبرت لايتزر الممثل التجاري الأمريكي من احتمالات التوصل إلى اتفاق تجاري سريع مع الاتحاد الأوروبي أو بريطانيا لتنظيم العلاقات بين الجانبين بعد خروج بريطانيا من الاتحاد، مضيفا أن الرسوم ستظل سلاحا فعالا لن يتردد الرئيس دونالد ترمب في إشهاره ضد الاتحاد الأوروبي وبريطانيا للحصول على تنازلات تجارية منهما.

وقال لايتزر في شهادته أمام لجنة الموارد المالية في مجلس النواب الأمريكي إن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حققا تقدما طفيفا للغاية خلال العام الحالي من أجل التوصل إلى اتفاق تجاري بين جانبي المحيط الأطلسي، وأن أي اتفاق لا يبدو جيدا على المدى القريب.

ونقلت وكالة "بلومبيرج" للأنباء عن لايتزر قوله إن الملف الزراعي ما زال نقطة خلاف أساسية في المحادثات، متهما الاتحاد الأوروبي بحماية أسواقه خلف "ستارة حمائية رقيقة" بدعوى المخاوف من عدم الالتزام بقواعد سلامة الغذاء.

ووفقا لـ"الألمانية"، قال لايتزر إن الولايات المتحدة تعتزم الإبقاء على الرسوم المفروضة على وارداتها من المشروبات الأوروبية وستفرض رسوما إضافية على الواردات من فرنسا ودول أوروبية أخرى، إذا قررت هذه الدول فرض ضريبة من جانب واحد على شركات التكنولوجيا العملاقة.

وعن مفاوضات التجارة مع بريطانيا، أكد لايتزر أنه واثق من قدرة الولايات المتحدة على التوصل إلى اتفاق تجاري مع بريطانيا لكن توقيت الوصول إلى الاتفاق ما زال غير واضح، مضيفا "أعتقد أنه من غير المحتمل حدوث هذا في إشارة إلى التوصل لاتفاق تجاري سريع مع بريطانيا".

وأضاف أنه سيكون من شبه المستحيل التوصل إلى اتفاق يمكن عرضه على الكونجرس بحلول تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، أي قبل انتخابات الكونجرس والرئاسة الأمريكية المقررة في الثلاثاء الأول من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.

يأتي ذلك فيما يأمل بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا في التوصل إلى اتفاق تجاري سريع مع الولايات المتحدة كجزء من استراتيجيته للخروج من الاتحاد الأوروبي، وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد تحدث في وقت سابق عن إمكانية التوصل إلى اتفاق تجاري سريع مع بريطانيا.