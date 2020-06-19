الصين تواجه الركود بزيادة التدفقات الائتمانية إلى 4.2 تريليون دولار

يسعى البنك المركزي الصيني إلى أن يرتفع التدفق الإجمالي للائتمان بنحو الخمس تقريبا هذا العام، في إطار الجهود المبذولة من أجل دفع الاقتصاد للخروج من الركود الناتج عن أزمة تفشي كورونا، وفقا لـ"الألمانية".

ونقلت وكالة "بلومبيرج" للأنباء عن يي جانج محافظ بنك الشعب الصيني، قوله إنه من الممكن تحقيق ذلك من خلال الإصدار القياسي لسندات ذات أغراض خاصة، إضافة إلى زيادة القروض المصرفية 19 في المائة.

وقال يي في خطاب ألقاه في شنجهاي أمس، إنه بشكل عام، يجب أن يرتفع التدفق الإجمالي للتمويل الاجتماعي إلى ما لا يقل عن 30 تريليون يوان (4.2 تريليون دولار) هذا العام.

وبحسب حسابات "بلومبيرج"، فإن ذلك سيمثل زيادة نسبتها 17 في المائة، عن مبلغ 25.6 تريليون يوان، الذي تم تسجيله في عام 2019 كائتمان جديد، تضمن إصدار سندات حكومية.

ويقول محللون إن الصين يجب أن تقوم بمزيد من أجل تهدئة المخاوف بشأن السيولة، إذ أكدت آيريس بانج، المحللة الاقتصادية في مؤسسة "آي إن جي بانك إن. في" في هونج كونج، إن التوسع متواضع للغاية بالنظر إلى الحاجة إلى حافز للتعافي بعد الأضرار الناجمة عن أزمة فيروس كورونا.

وأضافت "إن الأمر أشبه بنمو الائتمان بعد التعرض لأزمة صغيرة، إننا الآن في ركود عميق". بدوره أكد جوه شوتشينج، المصرفي الصيني البارز، أن المسؤولين عليهم ألا يغمروا الاقتصاد بالأموال.

ومع ذلك، قلصت الأسهم الصينية خسائر أمس، بعد التعليقات، التي وردت بشأن التفاؤل المتعلق بتوقعات التحفيز، وأكد يي من جديد على بيان سابق لرئيس مجلس الدولة الصيني، لي كه تشيانج، جاء فيه أن البنوك ستحتاج إلى التضحية بأرباح تبلغ قيمتها 1.5 تريليون يوان هذا العام.

وأوضح يي أن ذلك سيحدث بثلاث طرق، وهي خفض أسعار الفائدة، واستخدام أدوات سياسة نقدية لتمويل الاقتصاد الحقيقي بصورة مباشرة، وخفض رسوم البنوك. وتطلب الصين من البنوك التخلي عن 211 مليار دولار للمساعدة في تعزيز الاقتصاد.

وجاءت تلك التصريحات بعد أن أشار مجلس الوزراء الصيني إلى أن البنك المركزي سيعمل على توفير مزيد من السيولة للبنوك، حتى تتمكن من تقديم مزيد من القروض، وهو ما يتضمن خفض كمية الأموال، التي يتعين عليها الاحتفاظ بها في الاحتياطي.

وكان التلفزيون الحكومى ذكر أمس الأول نقلا عن اجتماع لمجلس الدولة برئاسة لي كه تشيانج، إن الصين ستخفض نسبة متطلبات الاحتياطى وستستخدم سياستها المتعلقة بإعادة الإقراض من أجل الحفاظ على وفرة السيولة.

من ناحية أخرى، قال شنج سونجتشينج، وهو مسؤول سابق في بنك الشعب الصيني ومعلق له تأثير في السياسة، على هامش منتدى لوجياتسوي في شنغهاي أمس، إنه لا يعتقد أن البنك المركزي يجب أن يتخذ خطوة أخرى لخفض المعدل، الذي يثبت ما تدفعه البنوك للمودعين مقابل مدخراتهم.

وبشكل عام، لم تستجب الأسواق بشكل إيجابي لإشارات السياسة الأخيرة الخاصة ببنك الشعب الصيني، وبينما قام البنك المركزي للبلاد بضخ تمويلات قصيرة الأجل في النظام المالي أمس، وخفض التكلفة على القروض، كانت التحركات غير كافية من أجل تهدئة سوق السندات، التي أصبحت متخوفة بشكل متزايد بشأن السيولة.

ومن جانبه، أوضح لاري هو، رئيس شؤون الاقتصاد الصيني في مؤسسة "ماكواري سيكيوريتيز المحدودة" أن بنك الشعب الصيني يحتاج إلى البدء في استخدام بعض السياسات لتوجيه توقعات السوق، ولكي يظهر للمستثمرين أن دورة التيسير ستستمر خلال الأشهر الستة المقبلة.

إلى ذلك قال شي جينبينج الرئيس الصيني إن الصين ستخفف أعباء الديون عن بعض الدول الإفريقية، مع رغبتها في تقديم مزيد من الدعم لهذه الدول من خلال تمديد أجل السداد لتوفير سيولة نقدية في هذه الدول تستخدم في التعامل مع جائحة كورونا.

ووفقا لـ"الألمانية"، أشار الرئيس الصيني، الذي كان يتحدث إلى عدد من قادة الدول الإفريقية عبر الفيديو كونفرانس أمس الأول إلى أن هذه الإجراءات الصينية تأتي إلى جانب المبادرة التي أطلقتها مجموعة الدول العشرين لتخفيف أعباء الديون عن الدول الإفريقية الفقيرة.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" عن شي جينبينج قوله إن "الصين تأمل في أن يعمل المجتمع الدولي، بخاصة الدول المتقدمة ومؤسسات التمويل متعددة الأطراف بصورة قوية، لتخفيف أعباء ديون إفريقيا وتعليق سدادها".

شارك في القمة الإفريقية الصينية، التي عقدت عبر الفيديو كونفرانس كل من أنطونيو جوتيرش الأمين العام للأمم المتحدة وتيدروس أدناهوم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية. وأشارت وكالة "بلومبيرج" للأنباء إلى أن مشاركة الصين في هذه القمة تأتي في الوقت الذي تتزايد فيه الانتقادات الدولية لطريقة تعامل الصين مع بدايات أزمة فيروس كورونا المستجد.

وقال شي إن الحكومة الصينية ستسعى إلى ضمان أن تكون الدول الإفريقية في مقدمة الدول المستفيدة من أي عقار يتم تطويره لفيروس كورونا المستجد، دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل بشأن هذه الضمانات.

ووصل عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في إفريقيا إلى أكثر من 260 ألف إصابة والوفيات إلى أكثر من سبعة آلاف وفاة.