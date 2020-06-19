4.4 مليار ريال تدفقات أجنبية على الأسهم السعودية بنهاية مراحل «فوتسي راسل»

شهدت السوق السعودية أمس تنفيذ الفترة الثانية من المرحلة الخامسة والأخيرة للانضمام إلى مؤشر "فوتسي راسل" للأسواق الناشئة، والتي تمثل 18.75 في المائة من الوزن الإجمالي للسوق السعودية.

وأعلنت "تداول" في وقت سابق، تنفيذ المرحلة الأخيرة من انضمام "فوتسي راسل" البالغة 25 في المائة على فترتين، الأولى 25 في المائة من المرحلة، التي تعادل 6.25 في المائة من الوزن الإجمالي، والثانية 75 في المائة، التي تشكل 18.75 في المائة من الوزن الإجمالي للمرحلة، والتي سيتم تنفيذها في 22 يونيو الجاري بحسب إغلاقات جلسة الخميس الماضي.

وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، شهدت تداولات المزاد خلال جلسة أمس تدفقات بقيمة 4.42 مليار ريال، لترفع إجمالي الأموال المتدفقة في المرحلة الخامسة للفترتين إلى 6.6 مليار ريال.

وخلال جلسة أمس، رفعت التدفقات إجمالي تداولات السوق لكامل الجلسة إلى 9.74 مليار ريال، أي أن تداولات المزاد قد شكلت نحو 45.8 في المائة من إجمالي تداولات الجلسة.

وتركزت الصفقات الكبيرة، التي تمت في فترة المزاد على أسهم القطاع البنكي، بصفقات تجاوزت قيمتها 1.4 مليار ريال لتشكل ثلث تداولات المزاد، فيما تم تنفيذ صفقات على أسهم شركات البتروكيماويات بنحو 630 مليون ريال شكلت 14 في المائة أغلبها جاءت من صفقات على أسهم "سابك"، في حين شهد سهم "أرامكو السعودية" إجمالي صفقات بقيمة بلغت 665.5 مليون ريال تعادل 15.1 في المائة من تداولات المزاد.

وحول أكبر الصفقات في مزاد أمس، جاءت صفقة بقيمة 659 مليون ريال على سهم "أرامكو السعودية"، تلاه صفقة على سهم "إس تي سي" بقيمة 482.2 مليون ريال، ثم صفقة على "سابك" بقيمة 421.6 مليون ريال، وصفقة على سهم "مصرف الراجحي" بقيمة 341.4 مليون ريال.

وبذلك اكتملت جميع مراحل إدراج السوق السعودي في مؤشر "فوتسي راسل"، من خلال خمس مراحل في رحلة بدأت في مارس من عام 2019، لتشهد هذه المراحل الخمس إجمالي تدفقات بلغت 20.59 مليار ريال، مع الأخذ في الحسبان أن بعض هذه المراحل تتضمن دخول صناديق أجنبية تابعة لمؤشر إس آند بي داو جونز، خاصة في المرحلة الأولى والرابعة لـ"فوتسي".

وفي السياق ذاته، أغلق السوق أمس على ارتفاع بنحو 45 نقطة ليتداول عند مستوى 7355 نقطة أو ما يعادل 0.6 في المائة، فيما أثرت تداولات مزاد الإغلاق في مكاسب السوق، حيث زادت المكاسب بنحو تسع نقاط.



وحدة التقارير الاقتصادية