لجنة أوبك + تحث على تحسين الامتثال .. وتترك الباب مفتوحا لتمديد التخفيضات في أغسطس

حثت لجنة وزارية منبثقة عن أوبك + أمس دولا مثل العراق وقازاخستان على تحسين الامتثال لتخفيضات النفط وتركت الباب مفتوحا لتمديد تخفيضات الإنتاج غير المسبوقة بدءا من آب (أغسطس) المقبل أو تقليصها، بحسب "رويترز".

وستجتمع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة التي تسدي المشورة لتحالف أوبك + مجددا في 15 تموز (يوليو) المقبل، حيث ستوصي بالمستوى التالي للتخفيضات الهادفة إلى دعم أسعار النفط التي عصفت بها جائحة فيروس كورونا.

وكانت منظمة الدول المصدرة للبترول وحلفاؤها، في إطار مجموعة أوبك +، اتفقوا على تخفيضات إنتاج قدرها 9.7 مليون برميل يوميا - بما يعادل 10 في المائة من المعروض العالمي - سارية منذ أول أيار (مايو) الماضي بعد أن هوى الطلب على النفط بما يصل إلى الثلث من جراء الأزمة.

ومن المقرر أن يتقلص مستوى الخفض بعد تموز (يوليو) إلى 7.7 مليون برميل يوميا حتى كانون الأول (ديسمبر).

وقال مصدران في أوبك + إن اجتماع أمس الافتراضي الذي عقدته اللجنة لم يناقش تمديد التخفيضات إلى آب (أغسطس).

وأضافت المصادر أن العراق وقازاخستان قدما خطة للتعويض عن زيادة إنتاج أيار (مايو) في تموز (يوليو) إلى أيلول (سبتمبر). وأعطيت نيجيريا وأنجولا والجابون فرصة حتى الإثنين المقبل لتقديم خططها.

وأوضح مصدر في "أوبك" أن العراق تعهد بخفض إنتاج النفط 57 ألف برميل يوميا فوق حصته في تموز (يوليو) و258 ألف برميل يوميا فوقها في آب (أغسطس) وأيلول (سبتمبر) وانتعش سعر النفط ليتجاوز 41 دولارا للبرميل من أدنى مستوى في 21 عاما دون 16 دولارا للبرميل المسجل في نيسان (أبريل)، مدعوما بتخفيضات أوبك + وتعاف في الطلب مع تخفيف الحكومات إجراءات مكافحة كورونا.

وتعمل السعودية، أكبر منتج في "أوبك"، وروسيا على رفع أسعار النفط لتلبية متطلبات الميزانية. وكان وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك قال أمس الأول إن موسكو راضية عن سعر النفط الحالي نظرا لأن مزيدا من الصعود سيضر بالطلب ويشجع المنتجين ذوي التكلفة المرتفعة.

وهوى إنتاج النفط الأمريكي بقدر غير مسبوق بلغ مليوني برميل يوميا عقب انهيار الأسعار، لكن ثمة مؤشرات على أنه يتعافى سريعا.

وكانت "أوبك" قد توقعت أمس الأول بأن العالم يواجه فائضا نفطيا في 2020 حتى في ظل تعافي الطلب تدريجيا وتخفيضات غير مسبوقة في الإمدادات يطبقها المنتجون تسهم في إعادة التوازن للسوق.

وقالت "أوبك" إن الطلب سينخفض بمقدار 6.4 مليون برميل يوميا في النصف الثاني من 2020، وهو أقل من الانخفاض البالغ 11.9 مليون برميل يوميا في الشهور الستة الأولى من العام، مع توقع "تعاف تدريجي" حتى نهاية العام.

وأضافت قائلة "سوق النفط تلقى دعما قويا من خفض للفائض العالمي من النفط الخام، وهو ما يعود بشكل رئيس إلى الاتفاق التاريخي للتعديل الطوعي للإنتاج".

ورغم تطبيق الإجراءات بالفعل، لا تزال "أوبك" تشير إلى فائض في السوق هذا العام، وهو ما يعود لأسباب منها أنها تتوقع حاليا أن تكون الإمدادات من خارج المجموعة أعلى بنحو 300 ألف برميل يوميا عما كان يعتقد في السابق.