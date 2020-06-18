بطاقة وكَرْتْ لا كارد



كثيرا ما نسمعهم يقولون: "كارد" وهي كلمة أعجمية من أصل فرنسي، والرديف العربي "البِطاقة" وهي الرُّقعة الصغيرة من الورق وغيره يكتب عليها معلومات وبيانات - وهي مُحْدَثَة - كما في المعجم الوسيط أي استعملها المتحدثون في العصر الحديث وشاعت في لغة الحياة العامة وقول الناس "كرْت" - كما هو مشهور - يعد تعريبا لـ"كارد" واللفظ المعرب يجوز استعماله؛ لأنه بتعريبه أخذ الجنسية العربية وخضع لنظام الجملة العربية من حيث الإعراب والتضام والرتبة، ودخول العوامل المختلفة فالأولى استعمال "بطاقة" وهي كلمة عربية محدثة أو "كَرْت" لأنه مُعَرَّب؛ بدلا من اللفظ الأجنبي "كارد".