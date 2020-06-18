وفاة المغنية فيرا لين .. صوت الأمل في بريطانيا

أسهمت فيرا لين في رفع معنويات الجنود البريطانيين خلال الحرب العالمية الثانية.

توفيت المغنية فيرا لين التي كانت صوت الأمل في بريطانيا أثناء الحرب العالمية الثانية، ومرة أخرى أثناء أزمة فيروس كورونا الراهنة بأغنيتها "سنلتقي مرة أخرى" عن عمر 103 أعوام، بحسب "رويترز".

وعرفت لين بأنها محبوبة الجنود فقد مست أغانيها قلوب الجنود الذين يقاتلون خارج البلاد والجماهير في الداخل وعكست مخاوفهم وآمالهم أثناء الصراع مع ألمانيا النازية بأغان مثل "منحدرات دوفر البيضاء".

وفي عيد ميلادها الـ100 عام 2017 ظهرت صورة ضخمة لها في شبابها على هذه المنحدرات ذاتها وصدر لها ألبوم جديد.

وعادت لتتصدر عناوين الصحف أخيرا في نيسان (أبريل) الماضي عندما استشهدت الملكة إليزابيث بجملتها "سنلتقي مرة أخرى" وهي تحث الشعب على الصمود في مواجهة جائحة كورونا.

وكتب رئيس الوزراء بوريس جونسون على "تويتر"، "سحر السيدة فيرا لين، وصوتها العذب فتننا، ورفع معنويات بلدنا في بعض من أحلك الأوقات في تاريخنا... سيعيش صوتها؛ ليربت على قلوب الأجيال المقبلة". ولدت لين في 20 آذار (مارس) 1917 لسباك في شرق لندن، وكانت تغني في نوادي العمال عندما كان عمرها سبعة أعوام.

وطلب من السكان الشهر الماضي تأدية أغنية "سنلتقي مرة أخرى" في الذكرى الـ75 لاستسلام ألمانيا النازية في الثامن من أيار (مايو) 1945.

وبهذه المناسبة احتل ألبوم "فيرا لين 100" المرتبة الـ30 في التصنيفات البريطانية جاعلا من المغنية أكبر الفنانين سنا الذين يدخلون تصنيف الـ40 ألبوما الأفضل مبيعا في بريطانيا.

وقال الكابتن توم مور وهو عسكري سابق يبلغ الـ100 عام اشتهر أخيرا بعدما جمع أكثر من 35 مليون يورو للطواقم الصحية في مواجهة مرض كوفيد - 19، "لقد أثرت فيَّ كثيرا في بورما، وبقيت مهمة لي طوال حياتي". حثت فيرا لين البريطانيين في آيار (مايو) الماضي على "تذكر الشبان الشجعان والتضحيات التي قدموها من أجل بريطانيا، مضيفة "لقد انفصلوا عن عائلاتهم وديارهم ليقاتلوا من أجل حريتنا وتوفي كثير منهم وهم يحاولون حمايتنا وحماية حرياتنا".