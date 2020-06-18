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حالات الإصابات بكورونا في إسبانيا ترتفع إلى 244683 والوفيات إلى 27136

الاقتصادية من الرياض

ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في إسبانيا إلى 244683، حتى الساعة السابعة والنصف صباحا بتوقيت مدريد، طبقا لبيانات جمعتها جامعة "جونز هوبكنز" ووكالة "بلومبرج" للأنباء.
وقالت وكالة "بلومبرج" اليوم إن عدد الوفيات المرتبطة بالفيروس في إسبانيا بلغ 27136، بينما تعافى 150376 شخصا.  
وقد مر نحو 19 أسبوعا منذ تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في إسبانيا.

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فيروس كورونا

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