إصابات كورونا في إيطاليا تصل إلى 237828 حالة والوفيات 34448 حالة

ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في إيطاليا إلى 237 ألفا و828 حالة حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم بتوقيت ميلانو (0530 بتوقيت جرينتش)، طبقا لبيانات جمعتها جامعة "جونز هوبكنز" ووكالة "بلومبرج" للأنباء.

وافادت البيانات بأن عدد الوفيات بسبب الفيروس في إيطاليا بلغ 34448 حالة، فيما تعافى 179 ألفا و455 شخصا من المصابين .

وقد مر نحو 19 أسبوعا منذ تسجيل أول حالة إصابة في إيطاليا.