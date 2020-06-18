الأسهم الأمريكية تتراجع بفعل إصابات كورونا وطلبات إعانة البطالة

استهلت تراجعت الأسهم الأمريكية تداولاتها اليوم على تراجع بفعل زيادة في إصابات كوفيد-19 بالولايات المتحدة قد تعرقل التعافي السريع للاقتصاد، بينما أظهرت البيانات أيضا استمرار ارتفاع طلبات إعانة البطالة الأسبوعية وسط موجة تسريحات ثانية.

هبط المؤشر داو جونز 103 نقطة بما يعادل 0.39 في المائة إلى 26016 نقطة، واستهل المؤشر ستاندرد اند بورز منخفضا 11.8 نقطة أو 0.38 في المائة ليسجل 3101 نقطة، وانخفض المؤشر ناسداك 18 نقطة أو 0.18 في المائة إلى 9892 نقطة، وفقا لـ"رويترز".