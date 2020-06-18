تعقد رئاسة مجموعة العشرين في السعودية الاجتماع الأول لمجموعة الطاقة المتخصصة ببحث عوامل الاستقرار لأسواق الطاقة لمجموعة العشرين افتراضيا بمشاركة أعضاء مجموعة العشرين والدول المدعوة والمنظمات الدولية.
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- مجموعة العشرين تعقد الاجتماع الأول لمجموعة الطاقة لبحث عوامل استقرار الأسواق
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