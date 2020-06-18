مجموعة العشرين تعقد الاجتماع الأول لمجموعة الطاقة لبحث عوامل استقرار الأسواق

تعقد رئاسة مجموعة العشرين في السعودية الاجتماع الأول لمجموعة الطاقة المتخصصة ببحث عوامل الاستقرار لأسواق الطاقة لمجموعة العشرين افتراضيا بمشاركة أعضاء مجموعة العشرين والدول المدعوة والمنظمات الدولية.