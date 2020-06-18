إنسان آلي يعمل عن بعد لفحص مرضى كوفيد 19 في مصر

صمم مهندس مصري إنسانا آليا قادرا على قياس درجات الحرارة وأخذ مسحات من الفم في ظل جائحة فيروس كورونا للحد من التفاعل وتقليل الخطر.