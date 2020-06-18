السعودية تواجه اليابان والصين في كأس آسيا 2020 للناشئين في البحرين

أوقعت قرعة نهائيات أمم آسيا للناشئين دون 16 عاما لكرة القدم المنتخب السعودي في المجموعة الرابعة والتي صنفت بالأقوى بجانب اليابان والصين واندونيسيا.

ومن المقرر أن تقام البطولة في البحرين خلال الفترة من 25 نوفمبر إلى 12 ديسمبر المقبلين بحسب ما ذكر الاتحاد الآسيوي على موقعه الإلكتروني.

وجاءت المجموعة الأولى بتواجد المستضيف البحرين وكوريا الشمالية وايران وقطر فيما كانت المجموعة الثانية تحمل منتخبات طاجاكستان وعمان واليمن والإمارات فيما كانت المجموعة الثالثة لمنتخبات كوريا الجنوبية واستراليا والهند وأوزباكستان.