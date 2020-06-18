أسهم أوروبا تسجل هبوطا بضغط من قطاعات الطاقة

تراجعت الأسهم الأوروبية عند الفتح اليوم إذ أطلق ارتفاع في حالات الإصابة بكوفيد 19 في الصين وأمريكا حالة خوف حيال موجة ثانية من الإصابات مما عصف بآمال تعاف سريع من تراجع اقتصادي مدفوع بالجائحة.

وبحسب "رويترز" قلص المستثمرون انكشافهم على المخاطر مع بلوغ العدد اليومي للإصابات في كاليفورنيا وتكساس مستوى مرتفعا جديدا بينما عززت بكين قيودا على التنقل أمس.

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 في المائة بحلول الساعة 07:00 بتوقيت جرينتش بعد مكاسب على مدى يومين مدفوعة بالتفاؤل بشأن تحفيز عالمي يساعد الاقتصادات على تجاوز نزول مدفوع بفيروس كورونا. وقاد قطاعا النفط والغاز والتعدين الانخفاض بين مؤشرات القطاعات الأوروبية بينما سجل قطاع البيع بالتجزئة مكاسب عند الفتح.

وقفز سهم زالاندو الألمانية لبيع الأزياء بالتجزئة عبر الإنترنت 5.3 في المائة بعد أن قالت الشركة إنها تتوقع زيادة أكبر في المبيعات وأرباح التشغيل في الربع الثاني مقارنة مع توقعات المحللين إذ تشجع الجائحة المزيد من الأشخاص على التسوق عبر الإنترنت.