أسهم اليابان تغلق منخفضة مع ضبابية تكتنف آمال التعافي

أغلقت الأسهم اليابانية على انخفاض اليوم الخميس في الوقت الذي زادت فيه المخاوف حيال التعافي السريع للاقتصاد العالمي بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في أنحاء الولايات المتحدة والصين، بحسب ما نشرت "رويتر".

ونزل المؤشر نيكي القياسي 0.45 بالمئة إلى 22355.46 نقطة، فيما تقدم 58 سهما مقابل تراجع 161.

وبينما مددت بكين قيودا على التنقل لاحتواء انتشار مرض كوفيد-19، بلغ العدد اليومي للمصابين مستوى مرتفعا جديدا في كاليفورنيا وتكساس وفلوريدا مسجلا ثاني أعلى زيادة يومية.

ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.25 بالمئة إلى 1583.09 نقطة، فيما سجلت 24 من مؤشرات القطاعات الفرعية البالغ عددها 33 في بورصة طوكيو انخفاضا.

كما ارتفع الين مقابل الدولار، مع تداول العملة الأمريكية عند 106.87 ين، لتنخفض 0.12 بالمئة خلال الجلسة، مما يضر بتوقعات أرباح شركات التصدير.

وقادت القطاعات شديدة الارتباط بالدورة الاقتصادية وهي الطيران والنفط ومنتجات الفحم وكذلك الحديد والصلب الانخفاض في البورصة الرئيسية.

وأغلق قطاع الطيران، وهو إحدى القطاعات الأكثر تضررا من الجائحة، متراجعا 1.7 بالمئة بينما نزل قطاع النفط ومنتجات الفحم 1.22 بالمئة.

وتراجعت أسهم قطاع الحديد والصلب 0.79 بالمئة بعد أن نزل سهم يو.إس ستيل عشرة بالمئة أمس الأربعاء بعد توقعات ضعيفة للأرباح للربع الحالي.

وتراجع سهم إن.تي.إن لصناعة الآلات 5.04 بالمئة إذ تتوقع الشركة تكبد صافي خسارة 43.9 مليار ين للسنة المنتهية في مارس .

وخالفت شركة الألعاب نينتندو الاتجاه العام لترتفع 2.81 بالمئة وتبلغ أعلى مستوى في 12 عاما بفضل توقعات بطلب قوي مع بقاء الناس في المنازل خلال تفشي فيروس كورونا.