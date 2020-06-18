«أرامكو» تستكمل صفقة «سابك» وسداد الدفعات حتى 2028

نجحت شركة "أرامكو السعودية" أكبر شركة نفط في العالم، في تنفيذ صفقة الاستحواذ على حصة صندوق الاستثمارات العامة الصندوق السيادي للمملكة، في شركة سابك البالغة 2.1 مليار سهم (70 في المائة من أسهم الشركة) بقيمة 259.1 مليار ريال (69.1 مليار دولار).

وأعلنت "أرامكو السعودية" أنها ستقوم بسداد قيمة الصفقة التي تعد الأضخم محليا وبين الأكبر عالميا، على تسع دفعات تنتهي في 2028.

وقالت شركة سابك إن الصفقة ليس لها أثر مالي على حقوق الملكية أو صافي الدخل للشركة، كما ستستمر سياسة توزيع الأرباح مع مراعاة وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية وذلك بإعطاء عائد منافس للمساهمين مع الحفاظ على وضع مالي قوي ومستقر للشركة.

وستحقق الصفقة فوائد مشتركة للجهات الثلاث، حيث ستحقق هدف "أرامكو" الاستراتيجي لتكون الشركة العالمية الرائدة والمتكاملة في الطاقة والكيماويات، فيما ستوفر التمويل لاستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة طويلة الأجل وتعزز مكانته ليصبح الخيار الاستثماري المفضل عالميا.

كما ستستفيد "سابك" من لقيم الكيماويات الذي ينتجه قطاع التكرير والمعالجة والتسويق في "أرامكو السعودية" ومن قدرتها على الاستثمار في مشاريع النمو الضخمة وتنفيذها على نطاق أوسع.

وبلغ حجم إنتاج البتروكيماويات خلال 2019 في "أرامكو السعودية" و"سابك" معا نحو 90 مليون طن، متضمنا المغذيات الزراعية والمنتجات المتخصصة

وبعد صفقة الاستحواذ، تم تعيين خالد الدباغ رئيسا لمجلس إدارة "سابك" كون "أرامكو" أصبحت المساهم الأكبر فيها حاليا.

ووقعت شركة "أرامكو السعودية" في 27 آذار (مارس) 2019 اتفاقية للاستحواذ على حصة أغلبية في شركة سابك، تمثل حصة صندوق الاستثمارات العامة، البالغة 70 في المائة في الشركة "2.1 مليار سهم" بقيمة 259.1 مليار ريال "بسعر 123.4 ريال للسهم".

وسعر السهم في الاتفاقية كان سعره نفسه في السوق حينها، حيث أغلق سهم "سابك" عند 123.4 ريال في 26 آذار (مارس) 2019. وشهدت "سابك" تنفيذ أربع صفقات خاصة في 14 حزيران (يونيو) الجاري بالقيمة نفسها وعدد الأسهم وسعر السهم.

إسدال الستار

وأعلنت "أرامكو السعودية" الأربعاء 17 حزيران (يونيو) الجاري إتمامها صفقة استحواذها على حصة نسبتها 70 في المائة (2.1 مليار سهم) في "سابك" من صندوق الاستثمارات العامة، مقابل مبلغ إجمالي قدره 259.125 مليار ريال (69.1 مليار دولار).

وقال صندوق الاستثمارات العامة في تغريدة عبر حسابه في "تويتر"، إنه نجح في تنفيذ الصفقة من أجل توفير رأس مال جديد يسهم في تنويع اقتصاد المملكة ويعزز مكانته ليصبح الخيار الاستثماري المفضل على المستوى العالمي.

ووفق بيان للصندوق، تعطي هذه الصفقة، التي تعد الأكبر في سوق المال السعودي "تداول"، تعزيزا قويا لوجود "أرامكو السعودية" في قطاع البتروكيماويات على مستوى العالم، الذي يتوقع أن يتصدر طليعة القطاعات الأسرع نموا في الطلب على النفط الخام خلال الأعوام المقبلة.

وبلغ حجم إنتاج البتروكيماويات في عام 2019 في "أرامكو السعودية" و"سابك" معا نحو 90 مليون طن، متضمنا المغذيات الزراعية والمنتجات المتخصصة.

وتتماشى هذه الصفقة مع استراتيجية قطاع التكرير والمعالجة والتسويق طويلة الأجل في "أرامكو السعودية" والرامية إلى رفع نسبة التكامل، وإيجاد مزيد من القيمة في سلسلة الهيدروكربونات.

وتعزز هذه الصفقة على وجه التحديد استراتيجية "أرامكو السعودية" في تنويع نطاق أعمالها ومصادر دخلها وتكاملها وأنها ليست شركة نفط وغاز فقط، بل أيضا واحدة من كبرى شركات البتروكيماويات على مستوى العالم.

وتعزز الصفقة التكامل بين ما تنتجه "أرامكو السعودية" من نفط وغاز ومنتجات مكررة مع اللقيم الخاص بـ "سابك". كما تسهم الصفقة في توسيع نطاق قدرات "أرامكو السعودية" في مجال التوريد وسلسلة الإمداد والتصنيع والتسويق والمبيعات، والاستفادة من وجودها في مناطق جغرافية ودخولها في مشاريع جديدة مع شركاء جدد، إضافة إلى زيادة قدرتها على تحقيق تدفقات نقدية من خلال الفرص الناتجة عن تكامل الأعمال وتضافر الجهود.

ومن المتوقع أيضا أن تستفيد "سابك" من لقيم الكيماويات الذي ينتجه قطاع التكرير والمعالجة والتسويق في "أرامكو السعودية" ومن قدرتها على الاستثمار في مشاريع النمو الضخمة وتنفيذها على نطاق أوسع.

من جانبه، قال ياسر الرميان، محافظ صندوق الاستثمارات العامة، "تمثل هذه الصفقة إنجازا تاريخيا كبيرا لأطرافها الثلاثة وهي من أهم الكيانات في المملكة. فهي توفر رأس المال الذي يعزز استراتيجية الاستثمار طويلة الأجل لصندوق الاستثمارات العامة، وفي الوقت نفسه تقود التحول الاقتصادي والنمو في المملكة، بما يعود بالنفع على شعبنا وبلدنا. إضافة إلى أن هذه الصفقة تعزز الجهود المتواصلة التي تبذلها "أرامكو السعودية" لتطوير أعمالها في قطاع التكرير والمعالجة والتسويق وتعزيز بصمتها على الساحة الدولية، وتقدم لـ"سابك" مساهما استراتيجيا جديدا في قطاع الطاقة له القدرة على دعم مشاريع النمو".

شركة رائدة عالميا

من جانبه، قال، المهندس أمين الناصر رئيس "أرامكو السعودية" وكبير إدارييها التنفيذيين، "نحن سعداء ومتفائلون بإتمام هذه الصفقة التاريخية، التي تعد من أكبر الصفقات العالمية، وهي تحقق لـ"أرامكو السعودية" هدفها الاستراتيجي في أن تكون الشركة العالمية الرائدة والمتكاملة في مجال الطاقة والكيماويات. فـ"أرامكو السعودية" اليوم وبحمد الله في الطليعة بين شركات العالم، وستزيدها صفقة الاستحواذ على 70 في المائة من "سابك" قوة إلى قوة.

وأضاف، "سابك" عملاق وفخر للصناعة السعودية وتدار بكفاءة واقتدار ولها حضور عالمي مميز. والصفقة تمثل بالنسبة لنا قفزة كبيرة نحو مزيد من التكامل وتنويع مصادر الدخل. وما من شك في أن هذا التكامل الاستراتيجي، بين قدرات "أرامكو السعودية" من حيث ما تنتجه من نفط خام وغاز ومنتجات مكررة ولقيم للصناعات الكيماوية، وبين قدرات صناعة الكيماويات في "سابك"، وقدرات الابتكار والتسويق وتطوير الأعمال في كلا الشركتين، سيثمرعن إيجاد فرص لتعزيز التكامل في المجالات المحددة التي تدعم النمو وتحقق القيمة بالنسبة للمساهمين، كما أنها تتوافق بشكل إيجابي مع رؤية المملكة 2030 في النمو وتنويع مصادر الدخل".

وتابع الناصر "رغم تحديات جائحة فيروس كورونا المستجد، الذي أجبر عديدا من الشركات على إعادة النظر أو مراجعة استراتيجيتها بعيدة المدى، إلا أن بعد نظرنا، والصلابة والمرونة المالية التي تتمتع بها "أرامكو السعودية" مكنتنا من إتمام هذه الصفقة التاريخية. وهي صفقة تمثل بداية فصل جديد في تاريخ الشركتين، كما أنها علامة فارقة في تنفيذ استراتيجيتنا وهي استراتيجية تتوجه للمستقبل وترتكز على المدى البعيد".

بدوره، قال عبدالعزيز بن محمد القديمي النائب الأعلى لرئيس التكرير والمعالجة والتسويق في "أرامكو السعودية" "يمثل إتمام هذه الصفقة خطوة كبيرة في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها "أرامكو السعودية" لتطوير قطاع عالمي ومتكامل للتكرير والمعالجة والتسويق يهدف إلى تحقيق القيمة عبر جميع مراحل سلسلة القيمة الهيدروكربونية. ومع انضمام "سابك" إلى مجموعة شركات "أرامكو السعودية"، نتوقع تحقيق قيمة إضافية من خلال التكامل في مجالات التوريد وسلسلة الإمداد والتصنيع والتسويق والمبيعات".

أما يوسف عبدالله البنيان، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة سابك، قال، "تعود العلاقة الوطيدة لـ"سابك" مع صندوق الاستثمارات العامة و"أرامكو السعودية" إلى تاريخ تأسيسها في عام 1976. وتعرب "سابك" عن عميق شكرها وتقديرها لياسر بن عثمان الرميان على الدعم القوي والمستمر الذي تلقته "سابك" منه ومن صندوق الاستثمارات العامة".

وأضاف، "ستتوافر فرص نمو كبيرة لـ"أرامكو السعودية" من خلال حجم أعمال "سابك" وبصمتها الواضحة على الساحة العالمية ومكانتها البارزة باعتبارها أحد أكبر شركات الكيماويات على مستوى العالم. وباعتبارها منصة النمو في قطاع الكيماويات، تتوقع "سابك" أن تستفيد من حجم الأعمال، والتقنيات، والقدرات الاستثمارية وفرص النمو الهائلة التي ستجلبها "أرامكو السعودية" على صعيد الإنتاج المتكامل للطاقة والكيماويات. وتتطلع "سابك" للمساهمة في نمو قطاع الكيماويات على المستوى العالمي، بالتوازي مع مواصلة دعمها لرؤية المملكة 2030".

وتابع، "حيث إن "أرامكو السعودية" أصبحت المساهم الأكبر في "سابك"، فإن ذلك يمنحها الصلاحية لاختيار أغلبية أعضاء مجلس إدارة "سابك". وسيعمل مجلس إدارة "سابك" على ضمان التوافق الاستراتيجي، وإيجاد مزيد من القيمة لشركة "سابك" وجميع مساهميها، حيث أصبحت واحدة من أهم الشركات في مجموعة أرامكو السعودية".

وتم تشكيل لجنة تنفيذية مشتركة للتعاون والتكامل لرفع التوصيات بشأن سبل التعاون والتكامل المتوقع أن توجد قيمة لشركة "سابك" بشكل خاص ولمجموعة "أرامكو السعودية" بشكل عام، وسيترأس هذه اللجنة الرئيس التنفيذي لشركة "سابك" وستضم عضوين آخرين من "سابك" وثلاثة أعضاء من "أرامكو السعودية"، وفق البيان.

دفعات السداد

وقالت "أرامكو"، إنه تم الاتفاق على دفع سعر الشراء من خلال أوامر دفع وفقا لقرض البائع المقدم من قبل صندوق الاستثمارات العامة على تسع دفعات، وستكون الدفعة الأولى في أو قبل 2 آب (أغسطس) 2020، بمبلغ سبعة مليارات دولار، والدفعة الثانية في 7 نيسان (أبريل) 2021، بمبلغ خمسة مليارات دولار.

وستكون الدفعة الثالثة في أو قبل 7 نيسان (أبريل) 2022، بمبلغ 8.5 مليار دولار إضافة إلى رسوم تمويل بقيمة 500 مليون دولار، والدفعة الرابعة في أو قبل 7 نيسان (أبريل) 2023، مبلغ 10.5 مليار دولار، إضافة إلى رسوم تمويل بقيمة 500 مليون دولار.

وفي أو قبل 7 نيسان (أبريل) 2024، ستكون الدفعة الخامسة بمبلغ 10.5 مليار دولار، إضافة إلى رسوم تمويل بقيمة 600 مليون دولار، وفي أو قبل 7 نيسان (أبريل) 2025، مبلغ 10.5 مليار دولار، إضافة إلى رسوم تمويل بقيمة 800 مليون دولار كسادس دفعة.

وفي أو قبل 7 نيسان (أبريل) 2026، مبلغ 17.1 مليار دولار إضافة إلى رسوم تمويل تبلغ 1.5 مليار دولار ستكون الدفعة السابعة، وفي أو قبل 7 نيسان (أبريل) 2027، رسوم تمويل تبلغ مليار دولار هي الدفعة الثامنة. وستكون الدفعة التاسعة في أو قبل 7 نيسان (أبريل) 2028، رسوم تمويل تبلغ مليار دولار.

كما وافقت "أرامكو السعودية" على تقديم دفعة مسبقة بقيمة ثلاثة مليارات دولار في نيسان (أبريل) 2022 وذلك بناء على حدوث ظروف معينة في أسواق النفط في عام 2021.

الأثر المالي

وقالت شركة "سابك"، إنه لن تكون حصة الـ30 المتبقية من أسهمها - المطروحة للتداول العام - جزءا من الصفقة الخاصة باستحواذ شركة أرامكو على 70 في المائة من صندوق الاستثمارات العامة في الشركة.

وذكرت أنه لا يجوز لشركة "أرامكو السعودية" التصرف في أسهمها خلال الأشهر الستة التالية لاستحواذها على هذه النسبة دون الحصول على موافقة مسبقة من هيئة السوق المالية ووفق الشروط التي تحددها.

وأكدت الشركة أنها تضمن مواءمة السياسات المحاسبية ذات العلاقة بتقويم السيطرة لبعض استثمارات الشركة في مشاريع تمتلك "سابك" فيها 50 في المائة من حصص ملكيتها البالغة سبعة مشاريع موجودة في المدن الصناعية في المملكة.

وأوضحت أنها تقوم طبقا لسياساتها المحاسبية بتوحيد القوائم المالية للمشاريع السبعة حتى نهاية الربع الأول من عام 2020 التي تم فحصها ومراجعتها من قبل مراجع حسابات الشركة.

وذكرت أنه بناء على إعادة تقويم السيطرة لهذه المشاريع باتباع السياسات المحاسبية الموحدة والمعتمدة من قبل "أرامكو" فقد تم تغيير المعالجة المحاسبية لأربعة مشاريع وهي، شركة ينبع السعودية للبتروكيماويات "ينبت"، شركة الجبيل للبتروكيماويات "كيميا"، الشركة الشرقية للبتروكيماويات "شرق"، الشركة السعودية للميثاكريليت "سماك".

وستقوم الشركة في الربع الثاني من عام 2020، بإلغاء توحيد القوائم المالية لهذه المشاريع الأربعة باعتبارها ترتيبات مشتركة وإدراج ثلاثة منها "ينبت" و"كيميا" و"شرق" مشاريع مشتركة بموجب طريقة حقوق الملكية، وشركة "سماك" عملية مشتركة بموجب متطلبات المحاسبة على العمليات المشتركة.

وأكدت الشركة أنه لا يوجد أثر مالي على مجموع حقوق الملكية الموحدة ولا على صافي الدخل الموحد المتعلق بمساهمي شركة سابك المعلنين في جميع أعوام المقارنة قبل تاريخ الاستحواذ، وعليه، سيتم تعديل أرقام أعوام المقارنة بأثر رجعي والإفصاح عنها حسب الاقتضاء لتعكس أثر إلغاء توحيد القوائم المالية للمشاريع الأربعة على موجودات ومطلوبات وعمليات مجموعة سابك بموجب متطلبات المعايير الدولية للتقرير المالي في القوائم المالية الموحدة للربع الثاني من عام 2020.

وذكرت أنها ستواصل دفع زكاتها اعتبارا من نفاذ اللائحة التنفيذية المقترحة لجباية الزكاة الصادرة عن الهيئة العامة للزكاة والدخل. كما تظل شركة سابك خاضعة لأنظمة الضريبة والدخل المعمول بها وإجراءات الإفصاح عنها.

ولفتت إلى أن حقوق والتزامات المساهمين الواردة في الأنظمة المعمول بها في المملكة ستنطبق على شركة أرامكو السعودية، وفيما يخص هذه الصفقة فلا يجوز لشركة أرامكو السعودية التصرف في أسهمها خلال الأشهر الستة التالية لاستحواذها على هذه النسبة دون الحصول على موافقة مسبقة من هيئة السوق المالية ووفق الشروط التي تحددها.

من جانب آخر، نوه مجلس إدارة شركة سابك باستمرار المسار العام لأعمال وأنشطة الشركة بما يحقق مصالح مساهميها وموظفيها وأصحاب المصالح الآخرين.

وأشار إلى مدى تأثير هذه الصفقة على الجوانب التالية:

أولا: حوكمة الشركة

ستستمر شركة سابك كشركة مساهمة سعودية مدرجة في السوق المالية السعودية، كما ستسمر على العمل وفق الإطار التنظيمي لها وعلى ممارسة أعلى معايير الحوكمة.

ولن تكون حصة الـ30 في المائة المتبقية من أسهم شركة سابك - المطروحة للتداول العام - جزءا من الصفقة، سيستمر مجلس الإدارة في تمثيل جميع المساهمين، وبذل واجبي العناية والولاء في إدارة الشركة وكل ما من شأنه صون مصالحها وتنميتها وتعظيم قيمتها.

وستستمر سياسة توزيع الأرباح مع مراعاة وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية وما تنتهجه "سابك" باستمرار وذلك بإعطاء عائد منافس للمساهمين مع الحفاظ على وضع مالي قوي ومستقر للشركة.

ثانيا: استراتيجية الشركة

وستكون استراتيجية شركة سابك داعما أساسيا لاستراتيجية شركة أرامكو السعودية ورافدا صناعيا لدعم رؤية المملكة 2030.

وبالتعاون مع شركة أرامكو السعودية، ستكون شركة سابك ذراع النمو لها في صناعة البتروكيماويات ما يعزز استراتيجية "سابك" في أن تصبح الشركة الرائدة عالميا في مجال البتروكيماويات.

وستعمل الشركتان على التكامل الاستراتيجي والتشغيلي بين قطاع التنقيب والإنتاج وقطاع التكرير والمعالجة وقطاع البتروكيماويات الذي يهدف إلى تنمية مصالح الشركتين وتعظيم قيمتهما.

وستحرص شركة سابك على المحافظة دائما على تصنيفها الائتماني القوي على أساس مستقل.

ثالثا: الموظفون

ومن المتوقع أن يكون لهذه الصفقة فرص واعدة تهدف إلى تنمية مصالح الشركتين وتعظيم قيمتهما وتعزيز الفرص الوظيفية فيهما.

رابعا: الآثار المالية نتيجة لإتمام الصفقة

وستواصل شركة سابك دفع زكاتها اعتبارا من نفاذ اللائحة التنفيذية المقترحة لجباية الزكاة الصادرة عن الهيئة العامة للزكاة والدخل. كما تظل شركة سابك خاضعة لأنظمة الضريبة والدخل المعمول بها وإجراءات الإفصاح عنها.

ولا يوجد أثر مالي على مجموع حقوق الملكية الموحدة ولا على صافي الدخل الموحد المتعلق بمساهمي شركة سابك نتيجة لمواءمة السياسات المحاسبية.

وحقوق والتزامات المساهمين الواردة في الأنظمة المعمول بها في المملكة ستنطبق على شركة أرامكو السعودية، وفيما يخص هذه الصفقة فلا يجوز لشركة أرامكو السعودية التصرف في أسهمها خلال الأشهر الستة التالية لاستحواذها على هذه النسبة دون الحصول على موافقة مسبقة من هيئة السوق المالية ووفق الشروط التي تحددها.

رئيس مجلس إدارة جديدوأعلنت شركة سابك موافقة مجلس إدارة الشركة في اجتماعه المنعقد في 16 حزيران (يونيو) 2020 على قبول استقالة وتعيين ثلاثة أعضاء من مجلس إدارتها، ويكون سريانها من وقت الموافقة عليها.

ويعود سبب الاستقالة إلى إتمام صفقة استحواذ شركة أرامكو السعودية على أسهم صندوق الاستثمارات العامة في شركة سابك.

كما تمت الموافقة على تعيين المهندس خالد بن هاشم الدباغ رئيسا لمجلس الإدارة اعتبارا من 16 حزيران (يونيو) 2020.

وأعرب مجلس إدارة شركة سابك عن جزيل شكره وامتنانه للدكتور عبدالعزيز بن صالح الجربوع لما بذله من جهد ومساهمة فعالة خلال فترة رئاسته للمجلس، وكذلك أعضاء المجلس السابقين (روبيرتو قيالدوني، وراشد بن إبراهيم شريف)، لما بذلاه من جهد ومساهمة فعالة خلال فترة عضويتهما في مجلس إدارتها.

وتم تعيين عضوين جديدين (أوليفير ثوريل، زياد بن ثامر المرشد) في مجلس الإدارة بجانب الدباغ رئيسا للمجلس.