ارتفاع المخزونات النفطية وتجدد موجة الإصابات بكورونا يقودان إلى تراجع جديد للأسعار

سعر سلة أوبك يحقق ثاني ارتفاع له على التوالي ويسجل 36.75 دولار للبرميل.



مالت أسعار النفط الخام إلى التراجع بتأثير من حدوث موجة ثانية من وباء كورونا في الولايات المتحدة والصين، إلى جانب ارتفاع المخزونات النفطية ووجود مؤشرات على تعثر الطلب مرة أخرى، إضافة إلى عودة تخمة الإمدادات النفطية.

وتنطلق اليوم الخميس، أعمال الاجتماع الوزاري لمراقبة خفض الإنتاج بحضور وزراء "أوبك" وخارجها، بقيادة السعودية وروسيا، لبحث مستوى الامتثال لحصص خفض الإنتاج، التي تم إقرارها في نيسان (أبريل) الماضي، وتمديد العمل بها إلى تموز (يوليو) المقبل بمستويات قياسية تصل إلى 9.7 مليون برميل يوميا.

ويسعى المنتجون في "أوبك+" للسيطرة على فائض المخزونات وتخمة المعروض النفطي من خلال رفع مستوى الامتثال لخفض الإنتاج بعدما شهدت الشهور الماضية ضعفا في مستوى الامتثال من قبل منتجين كبار مثل العراق ونيجيريا لكنهما تعهدتا بتحسين مستوى الالتزام في الشهور المقبلة .

وفي هذا الإطار، يقول لـ"الاقتصادية" جوران جيراس مساعد مدير بنك "زد أيه إف" في كرواتيا، إن كبار المنتجين وعلى رأسهم السعودية يقومون بجهود مكثفة وفاعلة للسيطرة على تخمة المعروض وتفعيل اتفاق خفض الإنتاج إلى المستويات، التي تعزز التوازن في السوق، مشيرا إلى قيام السعودية بخفض كمية الخام، التي ستزودها الشهر المقبل إلى سبع مصاف في آسيا بعد أن وافقت "أوبك+" على تمديد تخفيضات إنتاجها القياسي حتى تموز (يوليو) المقبل.

وأضاف أن عقد أول اجتماع شهري للجنة الوزارية الرقابية سيكون حاشدا بكثير من القضايا، وبخاصة مواجهة مخاوف عودة ضعف الطلب وتراكم المخزونات وتجدد الإصابات بجائحة كورونا، مشيرا إلى أن موافقة "أوبك+" على تمديد التخفيضات لمدة شهر واحد تساعد على دعم انتعاش السوق على نحو محدود بسبب تفاقم المشكلات الأكثر تأثيرا وعلى رأسها ضعف الطلب، خاصة في الصين، بعد تسارع الإصابات في العاصمة بكين.

من جانبها، تقول الدكتورة ناجندا كومنتدانتوفا، كبير محللي المعهد الدولي لتطبيقات الطاقة، إن تجدد الإصابات ومخاوف العودة إلى الإغلاق في اقتصادات كبرى في العالم أديا إلى انتشار توقعات سلبية للطلب العالمي على النفط الخام، الذي يواجه تقلبات وصعوبة في التعافي على نحو واسع إلى المستوى، الذي تتطلع إليه السوق، لافتا إلى أحدث تقرير لوكالة الطاقة الدولية، الذي توقع ألا يتعافي الطلب على النفط إلى مستويات ما قبل الوباء حتى 2022 على أقرب تقدير.

وأوضحت أن جهود المنتجين تسعى حثيثا للسيطرة على فائض النفط الخام المتراكم حول العالم بشكل سريع، ونجحت التخفيضات الأخيرة لتحالف "أوبك+" في تضييق الهوة بين العرض والطلب، ولكن أداء الطلب متذبذب، حيث يتعافى حينا ويتعثر كثيرا بسبب سرعة المستجدات والعوامل ذات التأثير السلبي الواسع في السوق النفطية.

ويقول ماركوس كروج كبير محللي شركة "أيه كنترول" لأبحاث النفط والغاز، إن تخفيضات الإنتاج الاضطرارية من خارج "أوبك+"، خاصة من الولايات المتحدة والبرازيل وكندا وبحر الشمال، أسهمت في تقييد المعروض العالمي بشكل قياسي وتاريخي بالفعل، حيث انخفض العرض العالمي بمقدار 12 مليون برميل يوميا في أيار (مايو)، بينما نجد أن تخفيضات "أوبك+" لم تتجاوز 9.4 مليون برميل يوميا في ضوء ضعف امتثال بعض المنتجين.

وأشار إلى أن وضع الطلب الصيني ما زال ملتبسا فقد عاد في نيسان (أبريل) الماضي، إلى مستوياته الطبيعية تقريبا، بينما يتجه الوضع في بكين حاليا إلى الإغلاق بسبب رصد موجة ثانية من الوباء، ولكن بشكل عام ما زالت دوائر تحليلية دولية تتوقع انتعاشا نسبيا للطلب في النصف الثاني من 2020، ولكن من المتوقع أن ينخفض الطلب على النفط 8.1 مليون برميل يوميا في 2020 على أساس متوسط سنوي، وهو أكبر انخفاض تم تسجيله على الإطلاق، وفقا لتقديرات وكالة الطاقة الدولية.

وأكدت جولميرا رازيفا، كبير الباحثين في المركز الدولي لاستراتيجيات الطاقة في أذربيجان، أن السعودية تحجم صادراتها من النفط الخام إلى السوق الأمريكية للتأثير في المخزونات، وأيضا بسبب ارتفاع الاستهلاك المحلي خلال شهور الصيف، لافتة إلى أنه إذا استمر انخفاض وتيرة الصادرات في النصف الثاني من الشهر الجاري، فقد تنخفض واردات الولايات المتحدة من الخام السعودي إلى أدنى مستوى في 35 عاما.

وأضافت، أنه من المحتمل أن يحجم النفط السعودي الأقل إلى السوق الأمريكية من مستوى مخزونات الخام الأمريكية، التي تتم مراقبتها من كثب، ما يزيد من فرص تعافي وانتعاش الأسعار وهو أمر يتطلع إليه كل المنتجين للحد من الضغوط الهبوطية الحادة الأخرى، على الأسعار، وبخاصة المتعلقة بالطلب البطيء في الأسواق الآسيوية، وضعف الاستهلاك، إلى جانب مخاوف الانكماش في الاقتصاد العالمي.

من ناحية أخرى، وفيما يخص الأسعار، تراجعت أسعار النفط أمس، فيما أظهرت بيانات نمو مخزونات الخام والوقود الأمريكية، ما يثير إمكانية حدوث فائض في المعروض فيما تهدد موجة ثانية محتملة لجائحة فيروس كورونا بوقف تعافي الطلب.

ونزل خام برنت 25 سنتا أو 0.6 في المائة، إلى 40.71 دولار للبرميل أمس. وانخفض مؤشر غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 42 سنتا أو 1.1 في المائة، إلى 37.96 دولار للبرميل.

لكن ارتفاع مخزونات الخام والوقود الأمريكية أثار حالة من القلق بشأن فائض المعروض وضغط على أسعار النفط مع تجاوز حالات الإصابة بفيروس كورونا ثمانية ملايين عالميا، وتسجيل عدد من الولايات الأمريكية زيادة في حالات الإصابة.

وأظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي زيادة مخزونات الخام بمقدار 3.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الـ12 من حزيران (يونيو) إلى 543.2 مليون برميل، بينما كانت توقعات المحللين تشير إلى انخفاض قدره 152 ألف برميل.

وارتفعت مخزونات البنزين بواقع 4.3 مليون برميل، بينما زادت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 919 ألف برميل.

من جانب آخر، ارتفعت سلة خام "أوبك" وسجل سعرها 36.75 دولار للبرميل أمس الأول، مقابل 35.09 دولار للبرميل في اليوم السابق.

وقال التقرير اليومي لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، الأربعاء، إن سعر السلة، التي تضم متوسطات أسعار 13 خاما من إنتاج الدول الأعضاء في المنظمة، حقق ثاني ارتفاع له على التوالي، وأن السلة خسرت نحو دولار واحد، مقارنة باليوم نفسه من الأسبوع الماضي، الذي سجلت فيه 37.10 دولار للبرميل.

