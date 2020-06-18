«منظمة التجارة» ترصد تدابير طوارئ اتخذتها الحكومات في أزمة كورونا تقيد التصدير

المنتجات الصيدلانية تشكل 9 في المائة من صادرات دول الإتحاد الأوربي.

رصدت منظمة التجارة العالمية التدابير المتصلة بالتجارة، التي اتخذتها الحكومات خلال أزمة فيروس كورونا المستجد، إذ ناقش الأعضاء، في اجتماع عبر الإنترنت، سبل ضمان رفع تدابير الطوارئ، التي اتخذت لتقييد الصادرات فورا (ما لا تعد ضرورية)، إضافة إلى تناول 15 مسألة تجارية محددة، نوقش خمس منها للمرة الأولى.

وتم تدقيق قائمة الإخطارات الحكومية المتعلقة بالفيروس، التي قدمت إلى المنظمة والبلاغات، التي تحدد التدابير الانفرادية الرامية إلى تيسير التجارة أثناء الوباء، حيث لاحظت المنظمة أنه في حين أن عدد الإخطارات المقدمة آخذ في الازدياد، لا يزال هناك مجال لتحسين تقديم الإخطارات بما يتماشى مع القواعد، وفي تقديم ردود سريعة على طلبات المعلومات الواردة من أمانة المنظمة.

وشدد عدة أعضاء على أن أي تدبير طارئ مصمم لمعالجة وباء كوفيد - 19 ينبغي أن يكون موجها ومتناسبا وشفافا ومؤقتا، وألا يؤدي إلى تعطيلات لا داعي لها لسلاسل الإمداد يمكن أن يكون لها أثر ضار في الأعمال التجارية، ولا سيما على المؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة الحجم.

وقال أعضاء إن الإجراءات، التي تخضع للمراجعة يجب أن تتجاوز الإجراءات المقيدة للتصدير، وأن تتضمن إجراءات موازية، كإلغاء التعريفات، والضرائب الداخلية، وإجراءات تيسير التجارة.

واستشرافا للمستقبل، دعت المنظمة الحكومات إلى الوفاء بالتزاماتها بالتراجع عن التدابير المؤقتة المتصلة بالتجارة، التي تم تنفيذها لمكافحة الوباء وضمان عدم تحولها إلى دائمة.

قدمت أمانة منظمة الجمارك العالمية عرضا لتدابير اتخذتها لمساعدة الأعضاء على مكافحة الوباء، حيث أعدت - بالاشتراك مع منظمة الصحة العالمية - قائمة تتضمن تصنيف الإمدادات الطبية الأساسية لمعالجة كوفيد - 19، كما أطلقت المنظمة العالمية سلسلة من قواعد البيانات، التي تتضمن القيود الوطنية المؤقتة على التصدير وتدابير الدعم المؤقت للإمدادات الطبية الحيوية.

وقدمت إلى الأعضاء قائمة موحدة بالمنتجات، التي يغطيها اتفاق قائم بشأن المستحضرات الصيدلانية، فيما أعدت الوثيقة بناء على اتفاقية تجارة المنتجات الصيدلانية لعام 1994 (تعرف أيضا باسم الاتفاق الصيدلاني، أو اتفاق فارما).

وأدى الاتفاق إلى إلغاء التعريفات الجمركية على عدد كبير من المنتجات الصيدلانية والمواد المستخدمة في إنتاجها، حيث تقدم القائمة نظرة شاملة على جميع المنتجات، التي يشملها الاتفاق الأولي وتنقيحاته الأربعة اللاحقة.

ونتيجة لاتفاق فارما، وافق الأعضاء المشاركون - الاتحاد الأوروبي، كندا، اليابان، ماكاو الصين، النرويج، سويسرا، الولايات المتحدة - على إلغاء الرسوم الجمركية وجميع الرسوم والضرائب الأخرى على المنتجات الصيدلانية المشمولة والمنتجات الكيميائية الوسيطة المستخدمة في إنتاج المستحضرات الصيدلانية.

وكمنسق للمجموعة، قال الاتحاد الأوروبى إن الأطراف السبعة غطت في عام 1994 ما يزيد على 90 في المائة من التجارة العالمية في المنتجات الصيدلانية، غير أن مشاركتها لم تنخفض إلا إلى 64 في المائة من التجارة العالمية نتيجة زيادة حصة الأعضاء الآخرين في تجارة الأدوية.

وأكد أن المنتجات الصيدلانية تشكل حصة كبيرة جدا من تجارة دول الاتحاد الأوروبي الـ 27، أو 9 في المائة من صادراته و5 في المائة من وارداته منتجات صيدلانية منتهية الصنع.

وقالت الدول السبع إن انتشار القيود المفروضة على الصادرات ووجود تعريفات جمركية حرما عديدا من الأدوية المنقذة للحياة. وأضاف أنه يجدر إعادة النظر في أهمية الالتزامات الجمركية، التي أخذها أعضاء منظمة التجارة منذ عقود.

