كورالاين





حين تكتشف كورالاين بابا في منزلها الجديد وتدخل منه، تجد نفسها في منزل يشبه الذي جاءت منه للغاية، لكنه أفضل كثيرا، ويبدو لها كل شيء جميلا مبهجا. هناك تقابل أما أخرى وأبا آخر يريدانها أن تبقى معهما وتكون ابنتهما الصغيرة المدللة، يريدان أن يغيراها ولا يتركانها ترحل أبدا.. وعلى كورالاين أن تقاتل بكل ما لديها من شجاعة وذكاء إذا أرادت أن تنقذ نفسها من هذا السجن وتعود إلى حياتها العادية. "كورالاين" واحدة من أشهر وأهم روايات الكاتب الإنجليزي نيل جايمان، وعلى الرغم من أنها مكتوبة أصلا للأطفال فقد حققت نجاحا هائلا بين القراء من جميع الأعمار، وحولت إلى أوبرا وعرض مسرحي في برودواي وقصة مصورة، إضافة إلى فيلم سينمائي رشح لجائزة الأوسكار، كما فازت بأهم ثلاث جوائز أدبية للفانتازيا والرعب والخيال العلمي، هي "هيوجو" و"نبيولا" و"لوكس"، وأكثر من عشر جوائز أدبية أخرى، وترجمت إلى أكثر من 20 لغة.

