السويد ترفع قيود السفر لعشر دول أوروبية اعتبار من 30 يونيو

قالت وزارة الخارجية السويدية اليوم إن الحكومة سترفع توصيتها الخاصة بعدم السفر غير الضروري لعشر دول أوروبية اعتبار من 30 يونيو حزيران.
وبحسب (رويترز) تشمل التوصية اليونان وكرواتيا وإسبانيا وإيطاليا والبرتغال وسلوفينيا وفرنسا وأيسلندا وبلجيكا وسويسرا.
وقالت وزيرة الخارجية آن ليند في مؤتمر صحفي "بالنسبة للدول الأخرى ما زالت التوصية (بعدم السفر إلا للضرورة) سارية. وبالنسبة للدول خارج الاتحاد الأوروبي ومنطقة شينجن ستمد حتى 31 أغسطس آب".
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