استكمال دوري أبطال أوروبا بمسابقة من 8 فرق في لشبونة

قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) اليوم الأربعاء إن نسخة الموسم الجاري من دوري أبطال أوروبا، التي توقفت في مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا، ستستكمل ببطولة مصغرة من ثمانية أندية وستقام في لشبونة في أغسطس آب المقبل.

وأوضح جيورجيو ماركيتي نائب الأمين العام لليويفا بعد اجتماع اللجنة التنفيذية عبر الفيديو أن مباريات دور الثمانية والدور قبل النهائي ستقام من مواجهة واحدة بدلا من مباراتي ذهاب وإياب كالمعتاد بينما تلعب المباراة النهائية يوم 23 أغسطس آب.

وستلعب آخر أربع مباريات من دور 16، حين يلتقي مانشستر سيتي مع ريال مدريد وبايرن ميونيخ مع تشيلسي كما يلعب يوفنتوس ضد أولمبيك ليون وبرشلونة ضد نابولي، يومي السابع والثامن من أغسطس آب في نفس الملاعب المحددة سابقا أو في البرتغال.

وتأهل باريس سان جيرمان وأتليتيكو مدريد وأتلانتا ورازن بال شبورت لايبزيج بالفعل إلى دور الثمانية. وقال الكسندر تشيفرين رئيس اليويفا إنه يتوقع إقامة المباريات بدون جماهير رغم وجود فرصة صغيرة في تغيير ذلك.

وأبلغ مؤتمرا صحفيا عبر الفيديو "لا نعتقد أنه يمكن استقبال جماهير لكن الأوضاع تتغير سريعا وسنقيم الموقف لاحقا".

وأضاف "قبل شهر واحد لم يكن بمقدوري حتى القول إننا يمكننا خوض البطولة".

وأشار إلى عدم وجود خطة بديلة في حال تدهور الوضع الصحي في البرتغال رغم أن اليويفا يراقب الموقف يوميا.

وتسمح الخطة بإكمال الموسم بشكل أسرع بدلا من نظام الذهاب والإياب التقليدي لكن تقليص ست مباريات من البطولة سيؤثر على إيرادات البث التلفزيوني.

وقال اليويفا إن اسطنبول، التي كان من المفترض أن تستضيف نهائي نسخة 2020، ستكون مقر نهائي 2021 كما تأجلت منافسات بمدن سان بطرسبرج وميونيخ ولندن لمدة عام.

وسيطبق اليويفا نظاما مشابها في مسابقة الدوري الأوروبي في ملاعب ألمانية في الفترة بين 10 و21 أغسطس آب.

وفي دوري الأبطال للسيدات ستقام بطولة مصغرة من ثمانية فرق في مدينتي بيلباو وسان سيباستيان في إسبانيا ويلعب النهائي يوم 30 أغسطس آب.