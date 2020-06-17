فيروس كورونا أودى بحياة أكثر من 440 ألف إنسان حول العالم

في ما يأتي آخر تطورات انتشار فيروس كورونا المستجد في العالم، في ضوء آخر الأرقام والتدابير الجديدة والأحداث البارزة:

أشادت منظّمة الصحّة العالمية الثلاثاء بتحقيق "اختراق علمي" بعد أن أعلن باحثون بريطانيون أنّ دواءً من عائلة المنشطات أثبت فاعلية في إنقاذ ثلث المصابين بكوفيد-19 الذين تعد حالاتهم الأكثر خطورة.

وبحسب "الفرنسية" قال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس في بيان "إنّه أول علاج مثبت يقلّل من الوفيات بين مرضى كوفيد-19 ممّن يتنفّسون بواسطة قوارير الأكسجين أو أجهزة التنفّس الاصطناعي".

وأشارت الباحثة كارين لاكومب إلى أن هذا العقار الفعال "يستخدم على نطاق واسع" في المستشفيات الفرنسية.

ألغى مطارا بكين ثلثي الرحلات وأغلقت المدارس في العاصمة الصينية مجددا أبوابها الأربعاء فيما تسارع السلطات لاحتواء بؤرة جديدة لانتشار فيروس كورونا المستجد مرتبطة بسوق هائل للبيع بالجملة.

وحثت بكين سكانها البالغ عددهم 21 مليون نسمة على تجنب السفر "غير الضروري" ومنعت سكان الأحياء الموبوءة من مغادرة المدينة.

سجلت البرازيل الثلاثاء 34,918 إصابة جديدة و1282 حالة وفاة خلال ال 24 ساعة الماضية، وفق وزارة الصحة.

وبلغت بذلك حصيلة الوباء في هذا البلد الذي يسجل ثاني أعلى عدد وفيات بعد الولايات المتحدة، 923 ألف إصابة و45,241 حالة وفاة.

ارتفع عدد الوفيات جراء الوباء في الهند، التي يبلغ عدد سكانها 1,3 مليار نسمة، بنحو ألفي حالة وفاة في يوم واحد، لتبلغ الحصيلة الإجمالية 11,903 وفاة، بحسب أرقام رسمية جديدة أعلنت الأربعاء.

وهذا الارتفاع ناجم جزئيا عن مراجعة أرقام في بومباي، المدينة الأكثر تضررا بالوباء، حيث أضيفت 832 وفاة الى الحصيلة اليومية بسبب "ثغرات" في تعداد الضحايا.

أودى فيروس كورونا المستجدّ بما لا يقل عن 443,813 شخصاً حول العالم منذ ظهوره في الصين في ديسمبر، وفق تعداد لوكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسميّة الساعة 11,00 ت غ الأربعاء.

والولايات المتحدة، التي سجلت أول وفاة بكوفيد-19 مطلع شباط/فبراير، هي البلد الأكثر تضرراً من حيث عدد الوفيات والإصابات مع تسجيلها 116,963 وفاة، ثم البرازيل بتسجيلها 45,241 وفاة، تليها بريطانيا مع 41,969 وفاة ثمّ إيطاليا مع 34,405 وفاة وفرنسا مع 29,547 وفاة.

يتواصل منع التجمعات الكبيرة في ألمانيا مثل المهرجانات واحتفالات القرى أو الشوارع وعيد النبيذ ومسابقات الرماية حتى تشرين الثاني/نوفمبر على الأقل للحد من انتشار لفيروس كورونا المستجد، وفقًا لمسودة اتفاق بين الحكومة الاتحادية والمناطق حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منها.

دعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الأربعاء إلى "تجميع" الموارد في أوروبا والعالم للمساعدة في تطوير لقاح مستقبلي ضد فيروس كورونا المستجد.

وستعقد قمة عالمية جديدة في 27 حزيران/يونيو، هي الجولة الثانية من مؤتمر سابق للمانحين عقد في الرابع من أيار/مايو.

أقامت السلطات الروسية "نفق تعقيم" في مقر فلاديمير بوتين يمر عبره الزوار الذين يسمح لهم بمقابلة الرئيس فيتمّ رشّهم بمواد مطهّرة منعا لانتقال عدوى كوفيد-19 إليه.

ويعمل بوتين منذ بدء تفشي فيروس كورونا المستجد من مقر إقامته في نوفو أوغاريوفو قرب موسكو.

شهد موظفو البلدان الكبيرة في منطقة اليورو انخفاضا في دخلهم بنسبة 7 بالمئة خلال فترة الإغلاق المرتبطة بفيروس كورونا المستجد، وفقًا للبنك المركزي الأوروبي. وكان من الممكن أن يكون هذا الانخفاض أكبر بكثير لو لم يتم اعتماد البطالة الجزئية بشكل مكثف في كل مكان.

كما انهار سوق السيارات الأوروبي بنسبة 52,3 بالمئة في أيار/مايو على مدار العام.