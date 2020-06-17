أسواق المدينة المنورة تتأهب لاستقبال طلائع رطب النخيل

تتأهب أسواق المدينة المنورة لاستقبال طلائع إنتاج النخيل من الرُطب بأنواعه كافة التي تعد أول مواسم الإنتاج على مستوى مناطق المملكة.

وبحسب "واس" يغطي سوق المدينة للرطب جزءاً كبيراً من متطلبات أسواق المملكة حيث من المنتظر استقبال السوق في الأيام القادمة أنواع رُطب الربيعة، والروثانة، ولونة مساعد، وزهو الحلية، وهي من الأنواع الأولى نزولاً للأسواق، فيما يبدأ في الأسابيع القادمة -بمشيئة الله تعالى- نزول بقية أنواع الرطب الذي تشتهر به طيبة الطيبة.

وغالباً ماتكون الأسعار الأولية مرتفعةً بالبداية نظراً لمحدودية المعروض الذي يتضاعف مع اشتداد الحرارة حتى تعتدل الأسعار مقارنةً بوفرته.

كما ستسمر الأسواق باستقبال إنتاج الرطب لفترة محددة، لتشرع عقب ذلك في استقبال انتاج التمور التي ستكون أنهت فترة نضوجها -بإذن الله- ومن أشهرها تمر العجوة والصفاوي والعنبرة والمجدول.