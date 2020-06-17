السودان: التضخم يقفز إلى 114 %.. الدين الخارجي بلغ 60 مليار دولار

ارتفع معدل التضخم في السودان إلي 114 بالمئة في مايو مقارنة بنحو 99 بالمئة في الشهر السابق، بسبب استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية، حسب ما أعلن الجهاز المركزي للإحصاء.

وبحسب "الفرنسية" قال الجهاز الحكومي في بيان "معدل التغيير السنوي (التضخم) سجّل في مايو 114.23 بالمئة مقارنة بـ98.81 بالمئة" العام الفائت.

وأشار الجهاز إلي أن سبب الارتفاع استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية مثل الزيوت واللحوم واللبن والبيض والبقولويات والسكر إضافة الي الخبز وغاز الطهي .

ومنذ انفصال جنوب السودان عن السودان في 2011، يشهد اقتصاد البلاد ارتفاعا في معدّلات التضخم وتراجع قيمة الجنيه السوداني إثر فقدان عائدات نفطية كبيرة.

كذلك تعاني البلاد من ارتفاع الدين الخارجي الذي بلغ وفقا لبيانات صندوق النقد الدولي، نحو ستين مليار دولار.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية على الخرطوم طوال عقدين قبل ان ترفعها في 2017. لكنها ما زالت تدرج السودان على قائمة "الدول الراعية للارهاب" ما يعرقل تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى البلد العربي البالغ عدد سكانه قرابة 42 مليون نسمة.

وأعلن برنامج الاغذية العالمي في فبراير أنّ 9.1 مليون سوداني يحتاجون الى مساعدات إنسانية.