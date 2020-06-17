الأسهم الأمريكية تبدأ تداولاتها على ارتفاع بفضل آمال بتعاف سريع للاقتصاد

فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع اليوم، لتصعد للجلسة الرابعة على التوالي، إذ عززت مؤشرات على مزيد من التحفيز الآمال في انتعاش سريع للاقتصاد، حتى في الوقت الذي شهدت فيه ست ولايات أمريكية زيادة قياسية في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وبحسب (رويترز) ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 40.54 نقطة أو ما يعادل 0.15 بالمئة إلى 26330.52 نقطة.

وصعد المؤشر ستاندر آند بورز 500 بمقدار 11.39 نقطة أو 0.36 بالمئة إلى 3136.13 نقطة. وربح المؤشر ناسداك المجمع 47.45 نقطة أو ما يعادل 0.48 بالمئة إلى 9943.31 نقطة.