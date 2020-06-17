بعد إعادة إغلاق المدارس .. بكين تلغي 1200 رحلة جوية خوفا من تفشي كورونا

أعلنت وسائل إعلام صينية رسمية أن مطاري بكين ألغيا أكثر من ألف رحلة جوية بعد ظهور إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجدّ في العاصمة بحسب "ا ف ب".

وقالت "صحيفتا الشعب" و "تشاينا ديلي" إنّه في الساعة (01:10 ت غ) تمّ إلغاء 1225 رحلة كان من المفترض أن تقلع من مطاري بكين أو أن تهبط فيهما أي ما يوازي 70% من الرحلات التي كانت مقررة أساسا.

وحضّت بكين سكانها البالغ عددهم 21 مليون نسمة على تجنب الرحلات غير الضرورية إلى خارج المدينة وأمرت بإعادة إغلاق أبواب المدارس وذلك بعد رصد بؤرة تفشّ جديدة للوباء.

وكانت عودة وباء كوفيد 19 للانتشار في بكين انطلاقا من بؤرة يعتقد أنها سوق تشينفادي لبيع الأغذية بالجملة في العاصمة أثارت الذعر في عموم أنحاء البلاد بعدما نجحت الصين في السيطرة بشكل واسع على تفشي الوباء عبر إجراء عمليات فحص واسعة وفرض تدابير إغلاق في وقت سابق من العام.

وبسبب بؤرة الوباء الجديدة في العاصمة الصينية بات العديد من مدن البلاد ومقاطعتها يفرض حجرا صحيا على القادمين من بكين.

ووفقاً لصحيفة الشعب فإنّ المسافرين على متن القطارات الذين سبق لهم وأن حجزوا بطاقات للتوجّه من أو إلى بكين سيستعيدون أموالهم من دون أي تكاليف.

وكان رئيس بلدية بكين أعلن الأربعاء أن العاصمة سجّلت خلال الساعات الأربع والعشرين الفائتة 31 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، في حصيلة يومية شبه مستقرّة لليوم الرابع على التوالي.

وبهذه الحصيلة يرتفع إجمالي عدد الإصابت الجديدة المؤكدة في بكين خلال الأيام الستّة الأخيرة إلى 137 في وقت أغلقت فيه السلطات نحو 30 تجمعا سكنيا في المدينة وأجرت فحوصات لعشرات آلاف الأشخاص.

وخلال الأشهر الأخيرة، خفّفت الصين معظم التدابير التي اتّخذتها لاحتواء الفيروس بينما اعتبرت الحكومة أنّها انتصرت على الوباء الذي ظهر في مدينة ووهان وسط البلاد أواخر العام الفائت.

وزادت المدينة قدرتها على إجراء الفحوصات المخبرية إلى أكثر من 90 ألف فحص في اليوم.

وخارج بكين، سجّل في سائر أنحاء الصين القاريّة 13 إصابة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية، بينها 11 إصابة في صفوف وافدين من دول أجنبية.