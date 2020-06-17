اعتماد التصنيف السعودي الموحد للمهن .. وإقرار نظام صندوق التنمية السياحي

وافق مجلس الوزراء، على اعتماد التصنيف السعودي الموحد للمهن. كما وافق المجلس، خلال جلسته أمس عبر الاتصال المرئي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على نظام صندوق التنمية السياحي.

استعراض

في مستهل الجلسة، استعرض مجلس الوزراء آخر التطورات والمستجدات المتصلة بجائحة فيروس كورونا كوفيد - 19، على النطاقين المحلي والعالمي، والحالات المسجلة في المملكة، وتابع ما تتلقاه من رعاية وعناية طبية شاملتين، وما أظهرته نتائج الفحص الموسع الذي تم تنفيذه على مراحل في عدد من المواقع الثابتة والمتحركة في جميع مناطق المملكة، والحالات التي جرى الاستقصاء والتقصي لها، والفحوص المخبرية بهدف تقييم معدل الانتشار العام للفيروس، تواصلا للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشاره، وحفاظا على صحة المواطنين والمقيمين وسلامتهم.

اطمئنان

اطمأن المجلس على الجهود المبذولة من الجهات المعنية بالعمل على إجراءات عودة المواطنين الراغبين من الخارج، وما تقدمه بعثات المملكة حول العالم، من خدمات لأكثر من 47 ألف مواطن ومواطنة، وفدوا من 51 وجهة عبر 250 رحلة طيران، مع استمرار العمل بالإجراءات حتى اكتمال عودة جميع المسجلين على منصة وزارة الخارجية.

تأكيد

أوضح الدكتور ماجد القصبي وزير الإعلام المكلف، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، أن مجلس الوزراء، شدد على ما أكدته المملكة خلال الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بشأن تهديد حكومة الاحتلال الإسرائيلية بضم أجزاء من أرض دولة فلسطين المحتلة عام 1967، بضرورة تطبيق القرارات الدولية، وأن إعلان الاحتلال الإسرائيلي ضم أراض فلسطينية يعد اعتداء سافرا على قرارات الشرعية الدولية، وتصعيدا خطيرا يهدد فرص استئناف عملية السلام وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، والمطالبة بأهمية اتخاذ موقف إسلامي موحد تجاه خطط وإجراءات العدوان الإسرائيلي، والتحرك بفاعلية لاتخاذ موقف دولي جاد وواضح، يلزم إسرائيل بإيقاف مخططاتها العدوانية، ويحترم سيادة دولة فلسطين، وسلامة أراضيها وأمن مواطنيها. واطلع على ما صدر عن الاجتماع من التأكيد على التمسك بقيام دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، والدعم المطلق لنيل الشعب الفلسطيني كامل حقوقه، والرفض التام لضم إسرائيل أجزاء من أراضي الضفة الغربية، ما يعد انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

مستجدات

استعرض المجلس، عددا من الموضوعات حول مستجدات الأحداث وتطوراتها، على الساحتين الإقليمية والدولية، مجددا تأكيد المملكة خلال مشاركتها في الاجتماع الافتراضي لتحالف دول الساحل (G5) الذي استضافته فرنسا، أنها لن تدخر أي جهد لدعم جميع الدول في حربها ضد الإرهاب والتطرف، الذي يعد مصدر قلق للمجتمع الدولي، وتهديدا للأمن والسلم الدوليين.

إدانة

بين القصبي أن مجلس الوزراء جدد إدانته لاستمرار الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران إطلاق الصواريخ الباليستية، والطائرات دون طيار، في محاولات متعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين في المملكة، مؤكدا أنها أعمال إرهابية ومحاولات عبثية وهمجية. كما جدد المجلس، إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للتفجيرات الإرهابية التي وقعت في العاصمة الأفغانية كابول، وفي شمال نيجيريا، وفي محافظة ديالى في العراق، وأدت إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى، وتأكيد رفض المملكة للأعمال الإرهابية بأشكالها وصورها كافة، معبرا عن العزاء لذوي الضحايا ولحكومات وشعوب تلك الدول الشقيقة، والتمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.

تفاهم

وافق المجلس على مذكرة تفاهم بين حكومتي السعودية وروسيا في شأن تنظيم إجراءات منح مواطني البلدين تأشيرة دخول للزيارة، ومذكرة تفاهم بين حكومتي السعودية والإمارات للتعاون في مجال الصحة.

كما وافق على اتفاقية الخدمات الجوية بين الحكومتين السعودية والفيتنامية، وعلى مذكرة تعاون في مجال التقاعد بين المؤسسة العامة للتقاعد السعودية والصندوق الاجتماعي في قرغيزستان.

تفويض

قرر المجلس تفويض وزير الخارجية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الكونغولي في شأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومتي المملكة والكونغو، وتفويض وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الجيبوتي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية ووزارة الشؤون الإسلامية والثقافة والأوقاف في جيبوتي لإدارة وتشغيل مركز خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الثقافي الإسلامي في جيبوتي.

كما قرر تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب المجري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية ووزارة الداخلية المجرية في مجال إدارة المياه، وتفويض رئيس ديوان المظالم ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب البوركيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين ديوان المظالم والجهة المختصة في بوركينا فاسو، في مجال التقنية والتدريب والتطوير، وتفويض المشرف العام على المركز الوطني للوثائق والمحفوظات ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب السوداني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين المركز الوطني للوثائق والمحفوظات في السعودية ودار الوثائق القومية في السودان في مجال الوثائق والأرشفة.

تعديل

قرر المجلس تعديل تشكيل مجلس أمناء مكتبة الملك فهد الوطنية الوارد في المادة الثالثة من نظام مكتبة الملك فهد الوطنية، ليكون على النحو الآتي: رئيس يعين بأمر من رئيس مجلس الوزراء، ممثلون من عدد من الجهات الحكومية، ومختصون في مجال عمل المكتبة، لا يقل عددهم عن سبعة، ويصدر بتحديد الجهات وتعيين المختصين أمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح رئيس مجلس الأمناء، وتكون مدة عضوية الجهات ثلاثة أعوام قابلة للتجديد، ومدة عضوية المختصين ثلاثة أعوام قابلة للتجديد مرة واحدة، وأمين عام المكتبة.

موافقات

أقر المجلس تطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (الأربعين)، المتضمن اعتماد (التوجهات البيئية في دول مجلس التعاون 2020: متطلبات الوضع البيئي الراهن).

كما أقر إنشاء مركز خدمات المطورين العقاريين (مركز إتمام) لتقديم الخدمات للمطورين العقاريين للمشاريع السكنية.

ووافق المجلس على الطلب الذي قدمته وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية بافتتاح مكتب تحقيق الرؤية السعودية ـ الكورية (2030)، في مدينة الرياض. كما وافق على المهمات المتعلقة بحقوق الإنسان المسندة إلى الإدارات القانونية للجهات الحكومية.

تشكيل

قرر المجلس إعادة تشكيل مجلس إدارة بنك التنمية الاجتماعية، على النحو الآتي: وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيسا، الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية نائبا للرئيس، المهندس غازي الشهراني عضوا ممثلا لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الدكتور عبدالرحمن البشر عضوا ممثلا لوزارة التجارة، الدكتور فهد الدوسري عضوا ممثلا لمؤسسة النقد العربي السعودي، نبيل الحوشان عضوا من ذوي الكفاية والخبرة، وتجديد عضوية المهندس عبدالله النملة ممثلا لوزارة المالية، والدكتور خالد أبا الخيل ممثلا للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ونبيل المبارك والمهندس عبدالله العبيكان وعبدالعزيز الربدي من ذوي الكفاية والخبرة.

كما قرر المجلس إعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية، على النحو الآتي: وزير البيئة والمياه والزراعة رئيسا، مدير عام الصندوق نائبا للرئيس، المهندس ريان نقادي ممثلا لوزارة المالية، المهندس أحمد الخمشي ممثلا لوزارة البيئة والمياه والزراعة، المهندس عادل الزهراني ممثلا لوزارة الاقتصاد والتخطيط، تركي المطيري ممثلا لمؤسسة النقد العربي السعودي، المهندس أحمد البلاع والدكتور صلاح العيد من ذوي الخبرة والاختصاص، وتجديد عضوية الدكتور عبدالرحمن الطريقي، والدكتور أحمد الصالح، وخالد العبودي، من ذوي الخبرة والاختصاص.