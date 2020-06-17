«تبادل»: إصدار 100 ألف ضمان بنكي سنويا .. وربط منصة «وثاق» بـ 7 بنوك محلية

قدرت الشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونيا "تبادل"، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، حجم الضمانات البنكية المصدرة عن طريق البنوك في المملكة بنحو 100 ألف ضمان بنكي سنويا، حيث تعد الضمانات البنكية تعهدا إلكترونيا صادرا من البنك بناء على طلب عميله، بدفع مبلغ معين لشخص آخر وهو المستفيد، بمجرد مطالبة الأخير بسداد المبلغ محل الخطاب.

وأكد لـ"الاقتصادية" عبدالعزيز الشامسي الرئيس التنفيذي لشركة "تبادل"، أن منصة "وثاق" الإلكترونية، التي دشنت "تبادل"، مرحلتها الأولى في أيار (مايو) الماضي، تعد الأولى من نوعها على مستوى المملكة والمنطقة، حيث تمكن المستخدم من الاطلاع وإصدار الضمانات البنكية عن طريق البنوك السعودية بشكل إلكتروني يخدم مصدري الضمانات البنكية والمستفيدين منها.

وأوضح أن دخول شركة «تبادل» في الخدمات المالية هو أحد المستهدفات الاستراتيجية للشركة، وإيمانا منها بأهمية القطاع المالي والحاجة إلى تقديم خدمات مبتكرة في هذا المجال، حيث تمكن منصة «وثاق» الإلكترونية المستفيدين من القطاعين العام والخاص من إدارة الضمانات البنكية الصادرة لحسابهم، أو المصدرة منهم، بشكل إلكتروني دون الحاجة إلى زيارة البنوك.

وبحسب الشامسي، فقد تم تدشين خدمات المرحلة الأولى من المنصة عبر الربط مع سبعة بنوك محلية، مع إتاحة خدمة التحقق من الضمانات البنكية للعملاء، وأن العمل جار للربط مع بقية البنوك العاملة في المملكة، إلى جانب إطلاق خدمات المرحلة الثانية، التي ستمكن العملاء من إصدار وإفراج وتعديل ومصادرة الضمانات البنكية، بشكل إلكتروني متكامل.

وتسعى منصة «وثاق» إلى ضبط الإجراءات وتوحيد آليتها وأتمتتها، والعمل على توفير بيانات إحصائية وذكاء أعمال للجهات المعنية، ما يسهم في رفع مستوى الرضا لدى جميع الأطراف المعنية بدورة حياة الضمان، إضافة إلى إتاحة هذه البوابة آلية التكامل بالربط مع نظام البنوك السعودية.

وفي سياق متصل، عدّ الشامسي، أن منصة «فسح»، النافذة الموحدة والمتخصصة في تنفيذ الإجراءات الإلكترونية المتعلقة بعمليات التصدير والاستيراد، أحدثت نقلة نوعية في تيسير وتسريع واختصار الإجراءات الورقية المستخدمة سابقا، مشيرا إلى أن المنصة حاليا تخدم ما يزيد على 68 ألف مستخدم من المصدرين والمستوردين، في حين بلغ متوسط العمليات الإلكترونية اليومية في «فسح»، ما يقارب 300 ألف عملية.

وشدد الشامسي، على أن «تبادل»، تسعى إلى العمل مع أعضاء منظومة القطاع اللوجستي كافة، بهدف بناء المنظومة الوطنية للاستيراد والتصدير، ومن هذا المنطلق تسعى إلى العمل مع الهيئة العامة للطيران المدني والهيئة العامة للنقل للارتباط بخدماتهم الإلكترونية فيما يخص مجتمع المطارات ومجتمع القطارات.

وعما إذا كانت منصة «فسح»، قد طبقت تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والبلوك تشين لتنفيذ الإجراءات المتعلقة بعمليات التصدير والاستيراد، قال الشامسي، إن الجمارك السعودية حريصة على تطبيق أحدث التقنيات، لرفع كفاءة عمليات الاستيراد والتصدير، وأن «تبادل» قد عملت فعليا مع «الجمارك» على تجربة تقنيات البلوك تشين، حيث تم تطبيق تجريبي لربط منصة «فسح»، بمنصة Tradelense وهي الشركة الأولى من نوعها في تطبيق تقنيات البلوك تشين، في عمليات الاستيراد والتصدير.

وحول عدد الموانئ التي تغطيها حاليا منصة «فسح»، أكد الشامسي، أن «تبادل» عملت مع «الجمارك» خلال العام الماضي لتفعيل منصة «فسح»، وإتاحة التقديم الإلكتروني في جميع المنافذ البرية والجوية وموانئ المملكة، بإجمالي 35 منفذا.

وعدّ الشامسي أيضا، أن التغييرات التي قامت بها الجمارك والموانئ والجهات كافة ذات العلاقة بالقطاع اللوجستي وأيضا الخدمات الإلكترونية لمنصة «فسح»، أسهمت في تحسن ترتيب المملكة من المرتبة الـ158 إلى المرتبة الـ86 في مؤشر التجارة عبر الحدود، حسب تقرير أداء الأعمال 2020 والصادر من مجموعة البنك الدولي.

وحول أبرز المبادرات والمشاريع التي يتم العمل عليها حاليا في هذا القطاع، بين أن «تبادل» مستمرة في العمل مع الجمارك السعودية لتطوير خدمات مجتمع الجمارك، وأيضا مع الموانئ السعودية لتطوير مجتمع الموانئ، بما يتناسب مع رؤيتهم في أتمتة الخدمات وإلغاء جميع التعاملات الورقية، إضافة إلى تطبيق "مشروع إدارة الشاحنات" في ميناء الملك عبدالعزيز، حيث تم تدشين مشروع إدارة الشاحنات في نهاية 2019 في منفذ جسر الملك فهد مع البحرين.

وقال إن «تبادل» تعمل حاليا مع الموانئ السعودية والجمارك السعودية على توسعة تطبيق "مشروع إدارة الشاحنات" ليشمل موانئ ومنافذ المملكة الرئيسة، وهذا بدوره سيسهم في سلاسة حركة تدفق الشاحنات ورفع كفاءة العمل.

وأضاف الشامسي أحد أهداف الجمارك السعودية والموانئ السعودية هو توفير الشفافية للمستوردين، ومن هذا المنطلق نعمل معهم على الفاتورة المجمعة التي ستتيح للمستوردين الاطلاع على جميع الأجور والرسوم المتعلقة بشحناتهم، كما نعمل على تفعيل خدمة "فسح باي" التي تتيح لمقدمي الخدمة في المنظومة رفع فواتيرهم على منصة «فسح» وتمكن عملاءهم من السداد المباشر.

وبين أن تطبيق مشروع إدارة الشاحنات بالتعاون مع الهيئة العامة للموانئ في ميناء الملك عبدالعزيز في الدمام خلال 2019، بهدف رفع كفاءة التشغيل في الميناء عن طريق تفعيل العمل على مدار 24ساعة لتسلم الشحنات، أسهم في زيادة عدد الرحلات لتسلم الشحنات من الناقلين وبالتالي تخفيض ازدحام الطرق المؤدية إلى الميناء.

وأكد الشامسي، أن العمل مع الجمارك السعودية للربط الإلكتروني مع 25 جهة حكومية ذات العلاقة بالفسح أسهم في تقليل الوقت على المستوردين لإعادة تقديم الأوراق والبت في فسوحات الشحنات، مستشهدا بتطبيق الربط مع هيئة الغذاء والدواء، في جميع منافذ المملكة، ما سرع في قرارات فسح الشحنات وألغى الحاجة إلى إعادة التقديم الورقي من قبل المخلصين إلى هيئة الغذاء والدواء.

وعما إذا كانت المملكة تسير على الطريق الصحيح في بلوع أحد أهداف "رؤية 2030" بأن تكون المملكة منصة لوجستية وأن تتقدم المملكة من المرتبة الـ49 إلى الـ25 عالميا والأولى إقليميا، أكد الشامسي، أن المملكة تسير على الطريق الصحيح في أن تصبح منصة لوجستية عالمية، وأن هذا ما تشرف عليه اللجنة اللوجستية والجهات الحكومية ذات العلاقة، مضيفا "يمكن قياس تقدمنا بقفزة المملكة في مؤشر التجارة عبر الحدود من المرتبة الـ158 إلى المرتبة الـ87 ضمن تقرير ممارسة الأعمال 2020 الصادر من مجموعة البنك الدولي".