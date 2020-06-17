بنك أوف أمريكا: الأسهم العالمية تشهد مغالاة في الأسعار بعد انتعاشها بوتيرة قياسية

قال بنك أوف أمريكا إن نحو 98 في المائة من المستثمرين الذين استطلعت أراؤهم أكدوا وجود "مغالاة" في الأسعار في السوق بعد انتعاش الأسهم العالمية بوتيرة قياسية من مستوياتها بالغة التدني المسجلة في آذار (مارس) بفضل إجراءات التحفيز الحكومية.

وبحسب "رويترز"، صعدت الأسهم العالمية 38 في المائة من أدنى مستوياتها في أعوام عدة، التي بلغتها في آذار (مارس)، وهو ما غذاه تحفيز بتريليونات الدولارات وتخفيف تدريجي لإجراءات مكافحة فيروس كورونا.

وأظهر مسح بنك أوف أمريكا، الذي شمل 212 من مديري الصناديق بأصول قيمتها 598 مليار دولار، أن حالة حماس قادت إلى انخفاض مستويات السيولة لدى المستثمرين في حزيران (يونيو) إلى 4.7 في المائة من 5.7 في المائة في الشهر السابق، وهو أكبر نزول شهري منذ آب (أغسطس) 2009. ويعود التراجع أيضا إلى انحسار الخوف من ضرر اقتصادي أطول أمدا، إذ توقع صافي 46 في المائة من المشاركين في المسح ركودا طويل الأمد مقابل 93 في المائة في نيسان (أبريل).

لكن البنك قال إن التفاؤل السائد في الأسواق خلال الفترة الأخيرة "هش"، إذ لا يزال المستثمرون يرون أن موجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا المستجد هي "أكبر المخاطر ذات الاحتمالية الضئيلة".

وفي واقع الأمر، تعرضت الأسهم والنفط لضغوط أمس الأول بعد أن أغلقت مناطق عدة في بكين المدارس، وأمرت المواطنين بالخضوع للاختبار بعد زيادة غير متوقعة في عدد الإصابات.

لكن تلك المخاوف لم تمنع المستثمرين من ركوب موجة الصعود. فقد أظهر المسح أن صافي انكشاف صناديق التحوط على الأسهم قفز إلى 52 في المائة من 34 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ أيلول (سبتمبر) 2018.

وقال البنك إن صعودا في الآونة الأخيرة لأسهم القيمة، وهي أسهم الشركات التي لا تظهر قيمتها الأساسية في أسعار أسهمها، قاده تغطية المستثمرين مراكز مدينة مؤقتة "بشكل عنيف".

وللشهر الثاني على التوالي، ظلت أسهم التكنولوجيا الأمريكية وأسهم النمو هي "الأكثر تداولا".

يشار إلى أن بيانات أسبوعية من بنك أوف أمريكا كشفت الجمعة الماضية عن أن المستثمرين هرعوا صوب الاستثمار في صناديق الأسهم والسندات، إذ أدت تدابير تحفيز غير مسبوقة إلى أن تعوض الأسواق العالمية معظم الخسائر التي تكبدتها نتيجة كوفيد - 19.

وأشار بنك الاستثمار إلى أنه في الأسبوع المنتهي في العاشر من حزيران (يونيو) الجاري تدفق مبلغ "ضخم" قدره 24.6 مليار دولار إلى السندات، بينما تحول 13.8 مليار دولار إلى صناديق الأسهم، وهو أكبر مبلغ في تسعة أسابيع.

وشهدت السندات الصادرة عن البلديات، دخول تدفقات قياسية، بينما سجلت صناديق السندات المصنفة عند درجة جديرة بالاستثمار، ثاني أكبر تدفقات على الإطلاق خلال الأسبوع المنتهي في العاشر من حزيران (يونيو).