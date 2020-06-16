تعافي الاقتصاد الأمريكي يرفع أسعار النفط 3%

صعدت أسعار النفط ثلاثة بالمئة في تعاملات متقلبة اليوم الثلاثاء بدعم من قفزة لبورصة وول ستريت ورفع وكالة الطاقة الدولية توقعات للطلب على النفط الخام للعام 2020، لكن المكاسب قيدها القلق من موجة ثانية لفيروس كورونا.

وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول مرتفعة 1.24 دولار، أو 3.1 بالمئة، لتسجل عند التسوية 40.96 دولار للبرميل، وذلك بحسب رويترز.

وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.26 دولار، أو 3.4 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 38.38 دولارللبرميل.

ووجدت أسعار النفط دعما أثناء التعاملات من صعود سوق الأسهم الأمريكية عند الفتح بعد زيادة قياسية في مبيعات التجزئة في مايو أيار أحيت الآمال في تعاب اقتصادي سريع بعد الجائحة.

وفي تقريرها الشهري، توقعت وكالة الطاقة الدولية أن الطلب على النفط في 2020 سيبلغ 91.7 مليون برميل يوميا بزيادة قدرها 500 ألف برميل يوميا عن تقريرها السابق في مايو أيار.

لكن الوكالة قالت إن هبوطا في السفر جوا بسبب تفشي الفيروس يعني أن العالم لن يعود إلى مستويات الطلب السابقة على الجائحة، قبل عام 2022 .

وعلى الرغم من احتمال انخفاض المعروض، فقد أثرت على السوق مخاوف بشأن موجة ثانية من عمليات الإغلاق بسبب ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا.

وقال بيورنر تونهوجن رئيس أبحاث سوق النفط لدى ريستاد إنرجي "إذا واجه العالم موجة كوفيد-19 ثانية مثلما حدث في النصف الأول من العام، فسنشهد انخفاضا في الطلب لم يكن في التخطيط الأولي".

