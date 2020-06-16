شرطة باريس تطلق الغاز المسيل للدموع على مظاهرة للعاملين في الصحة

أطلقت الشرطة الفرنسية الغاز المسيل للدموع على مظاهرة للعاملين في مجال الصحة اليوم في باريس.
وعلى تويتر، أعادت إدارة الشرطة في باريس نشر مقطع مصور لمتظاهرين مقنعين يقلبون إحدى السيارات ويرشقون الشرطة بالحجارة.
وبحسب (رويترز) قالت إدارة الشرطة "تحاول جماعات عنيفة تعطيل مظاهرة سلمية للعاملين بقطاع الصحة".
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