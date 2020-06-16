بعد أن أربك "كوفيد-19" سلاسل الإمداد وأضر بالطلب.. إنتاج المصانع الأمريكية ينتعش في مايو

انتعش قطاع الصناعات التحويلية بالولايات المتحدة في مايو، لكنه لم يعوض إلا مقدارا ضئيلا من التراجع الذي لحق به في الشهر السابق، مما يشير إلى درجة من الاستقرار في القطاع بعد أن أربكت جائحة كوفيد-19 سلاسل الإمداد وأضرت بالطلب.

وبحسب (رويترز) قال مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي اليوم إن إنتاج الصناعات التحويلية زاد 3.8 بالمئة الشهر الماضي. وجرى تعديل بيانات أبريل بالخفض لتظهر تراجع إنتاج المصانع 15.5 بالمئة، وهو أكبر هبوط على الإطلاق منذ بدء الإحصاء، بدلا من 13.7 بالمئة في القراءة السابقة.

كان اقتصاديون توقعوا تسارع إنتاج الصناعات التحويلية في أبريل 4.6 بالمئة. وزاد الإنتاج الصناعي العام 1.4 بالمئة بعد تراجع 12.5 بالمئة في أبريل نيسان، والذي كان أكبر هبوط في تاريخ سلسلة البيانات الذي يرجع إلى 101 عام.