بفضل زيادة أسعار النفط... أسواق الشرق الأوسط ترتفع

انتعشت بورصات الشرق الأوسط اليوم الثلاثاء، مقتفية أثر ارتفاع الأسهم العالمية ومع صعود أسعار النفط الخام بدعم تخفيضات قياسية للإمدادات وتحسن الطلب على الوقود.

وزاد برنت 77 سنتا، أي ما يوازي 1.94 في المائة، إلى 40.49 دولار للبرميل بحلول الساعة 09:18 بتوقيت جرينتش، ليواصل مكاسبه للجلسة الثالثة على التوالي.

وتوقعت وكالة الطاقة الدولية بلوغ الطلب على النفط 91.7 مليون برميل يوميا في 2020، بزيادة 500 ألف برميل يوميا عن تقديراتها في تقرير مايو، عازية ذلك إلى استهلاك فاق التوقعات خلال فترة العزل العام بحسب ما نشرت "رويترز".

وزاد المؤشر القياسي السعودي 0.6 في المائة مع تقدم سهم أرامكو السعودية 0.9 في المائة وارتفاع سهم مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية اثنين في المائة.

وارتفع مؤشر دبي 0.9 في االمئة بدعم صعود سهم إعمار العقارية 1.5 في المائة وقفزة سهم أرامكس ثلاثة في المائة.

وأمس الاثنين، أعلنت أرامكس إطلاق أرامكس سمارت لحلول التوصيل والمدفوعات والاسترداد لتجار التجزئة عبر الإنترنت لتعزيز التجارة الإلكترونية في المنطقة.

وفي أبوظبي، ارتفع المؤشر الرئيسي 1.4 في المائة، مدعوما بزيادة 1.4 في المائة لسهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك البلاد.

باع أبوظبي الأول ما قيمته 1.4 مليار يوان صيني (197.80 مليون دولار) من سندات فورموزا لأجل خمس سنوات عند 3.5 في المائة، حسبما أظهرته وثيقة يوم الاثنين.

وزاد المؤشر القطري 0.3 في المائة، مدعوما بزيادة سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنوك الخليج، 0.9 في المائة.

وخارج منطقة الخليج، قفز مؤشر الأسهم القيادية في مصر 2.5 في المائة في ظل مكاسب شملت معظم أسهم البورصة، وزيادة سهم البنك التجاري الدولي 3.2 في المائة.

وأوردت رويترز نقلا عن مصدرين مطلعين أن الحكومة المصرية تتطلع إلى تدبير قرض بأكثر من مليار دولار وإنها خاطبت بنوكا بالإمارات العربية المتحدة لترتيب التمويل.