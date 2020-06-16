مع اتجاه أوروبا لإحياء قطاع السفر.. ألمانيا تطلق تطبيقا لمواجهة كورونا

ناشدت ألمانيا مواطنيها اليوم تحميل تطبيق جديد للهواتف الذكية يستهدف كسر حلقة العدوى بفيروس كورونا، وهو واحد من بين تطبيقات عدة مماثلة تأمل الحكومات الأوروبية أن تساعد في إحياء قطاعي السياحة والسفر بشكل آمن.
وبحسب (رويترز) تطبيق (كورونا-وورن-آب) أو "التحذير من كورونا" متاح حاليا للهواتف التي تعمل بنظامي تشغيل آبل وأندرويد، ويعتمد على تقنية البلوتوث قصيرة المدى لقياس تقارب المسافات بين الأفراد، وإصدار تحذير إذا ثبتت فيما بعد إصابة أحدهم بمرض كوفيد-19.
وخلال إطلاق التطبيق، قال ينس سبان وزير الصحة الألماني "هذا التطبيق ليس حلا شاملا، ولن يكون بمثابة بطاقة عبور مجانية. لكنه أداة إضافية مهمة للغاية من أجل احتواء الجائحة".
وانضمت ألمانيا إلى إيطاليا وبولندا ولاتفيا في إطلاق تطبيقات تعتمد على تكنولوجيا من تطوير شركتي آبل وجوجل تحافظ على الخصوصية من خلال تسجيل جهات الاتصال عبر تكنولوجيا بلوتوث بشكل آمن على الأجهزة نفسها.
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