"دبي الإسلامي" يدرج صكوكا بمليار دولار في ناسداك دبي

أعلنت ناسداك دبي البورصة المالية العالمية في المنطقة عن إدراج صكوك بقيمة مليار دولار من قبل بنك دبي الإسلامي أكبر البنوك الإسلامية في الإمارات. وقالت البورصة في بيان اليوم حسبما افاد صحيفة "البيان" إن حدّ الاكتتاب على الصّكوك وصل 4.5 أضعاف تقريبا بمعدل ربح 2.95 في المائة سنويا حيث جذبت هذه الصّكوك ما يقارب 50 بالمئة من المستثمرين من خارج منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ووفق البيان تهدف الصّكوك لتعزيز التدابير التي يتخذها بنك دبي الإسلامي لدعم العملاء والشركات في ظل بدء تعافي الاقتصاد في مرحلة مابعد كورونا. وأشار البيان إلى أن بنك دبي الإسلامي يعد أحد الجهات الرّائدة لإصدار الصّكوك في دولة الإمارات من حيث القيمة والتي بلغت 6 مليارات دولار من مجمل 7 عمليات إدراج بما فيها هذا الأخير.