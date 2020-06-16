طلبات إعانة البطالة في بريطانيا ترتفع بأكثر من نصف مليون خلال مايو

أظهرت البيانات الصادرة اليوم ارتفاع عدد طلبات الحصول على إعانة بطالة في بريطانيا خلال مايو الماضي بأكثر من نصف مليون طلب بسبب إجراءات الإغلاق التي تم فرضها لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19). وذكر مكتب الإحصاء الوطني البريطاني اليوم أن عدد طلبات الحصول على إعانة بطالة ارتفع خلال الشهر الماضي بنحو 529 ألف طلب ليصل العدد الإجمالي إلى 2.8 مليون طلب. وكان العدد قد ارتفع في أبريل الماضي بأكثر من مليون طلب وفقا للبيانات المعدلة.

في الوقت نفسه استمر معدل البطالة خلال الأشهر الثلاثة حتى نهاية 3.9 في المائة بفضل الأرقام القوية في فبراير ومارس الماضيين مما عزز متوسط أرقام البطالة خلال الأشهر الثلاثة ككل. وتراجع عدد العاملين في بريطانيا خلال أبريل الماضي بمقدار 429 ألف عامل بحسب وكالة بلومبرج للأنباء. وتشير أرقام طلبات الحصول على إعانة بطالة خلال الشهر الماضي إلى الآثار السلبية القوية لإجراءات إغلاق الاقتصاد في بريطانيا منذ 23 مارس الماضي مما دفع الاقتصاد البريطاني إلى ما يمكن أن يكون أسوأ ركود منذ 300 عام. كما أظهرت أرقام منفصلة تراجع معدل نمو الأجور إلى أقل مستوى له منذ 2014.

وتعني هذه الأرقام زيادة الضغوط على رئيس الوزراء بوريس جونسون والبنك المركزي لاتخاذ المزيد من الإجراءات لدعم تعافي الاقتصاد بعد أن أظهرت البيانات الصادرة في الأسبوع الماضي انكماش الاقتصاد بمقدار الخمس خلال أبريل. وكانت الحكومة البريطانية قد سمحت باستئناف الأنشطة الاقتصادية غير الأساسية الاثنين الماضي في حين من المتوقع أن تعلن لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا المركزي لإعلان زيادة جديدة في برنامج شراء الأصول خلال الأسبوع الحالي بهدف تعزيز مستويات السيولة النقدية في الاقتصاد البريطاني.