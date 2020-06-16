433 ألف وفاة عالميا .. وأمريكا تشهد بداية فعلية للموجة الثانية من الوباء

فلبينيون يمرون عبر بوابة تعقيم على مدخل بلدية العاصمة مانيلا. "الفرنسية" زحام على أحد مراكز فحص كورونا في العاصمة الصينية بكين. "أ ب"

فيما تجاوزت أعداد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد، في العالم، 433 ألف وفاة، وتخطت الإصابات 7.9 مليون إصابة، أكد خبير أمريكي، أمس، أن الموجة الثانية من فيروس كورونا بدأت بالفعل في الولايات المتحدة، محذرا المواطنين من مخاطرها، مطالبا في الوقت نفسه القطاع الصحي بالاستعداد جيدا لها.

وقال ويليام شافنر، الأستاذ في كلية الطب في جامعة فاندربيلت في الولايات المتحدة، إن "موجة ثانية من الفيروسات التاجية بدأت في الولايات المتحدة، ويحتاج الناس إلى البقاء حذرين".

ونقلت شبكة "سي إن بي سي" الإخبارية الأمريكية، قوله: "البلاد أصبحت كلها تقريبا مفتوحة، لكن كثيرا من الناس لا يحافظون على الإجراءات الصحية، ولا سيما الإبقاء على مسافة كافية بينهم وبين الآخرين، فضلا عن عدم ارتداء الأقنعة".

وأشار شافنر، إلى أن البلاد على الأرجح "لن تدخل في حالة إغلاق ثانية، لأنها ببساطة لم تتخلص من تأثير حالة الإغلاق الأولى"، على حد تعبيره.

وسجلت ولايات أمريكية عدة ارتفاعا في عدد المرضى بكوفيد - 19 الناجم عن فيروس كورونا، ولا سيما في الولايات التي خففت إجراءات الإغلاق في الآونة الأخيرة.

ولا تزال الولايات المتحدة تتصدر دول العالم في عدد الإصابات بفيروس كورنا بأكثر من مليونين و160 ألف حالة، ونحو 118 ألف وفاة وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز.

وقال إن ارتداء الأقنعة في هذه المرحلة "مهم جدا جدا"، مضيفا أنه "يجب على السلطات إقناع وتعليم السكان أن هذا الأمر جزء مهم من أجل سلامتهم وسلامة المجتمع". وحذر شافنر من "إغراق المستشفيات بالمرضى في حال عدم التزام الإجراءات الصحية"، قائلا: "إذا رفعنا كل الإجراءات الاحترازية ولم نطبق التباعد الاجتماعي، ولم نرتد الأقنعة، وتجمعنا بأعداد كبيرة، فهذا سيضع نظام الرعاية الطبية في مأزق". وأودى فيروس كورونا المستجد بحياة 433493 شخصا حول العالم منذ ظهوره في الصين في كانون الأول (ديسمبر)، وفق تعداد لوكالة الأنباء الفرنسية، عصر أمس، استنادا إلى مصادر رسمية.

وسجلت رسميا 7928590 إصابة في 196 بلدا ومنطقة منذ بدء تفشي الوباء، تعافى منها 3574300 على الأقل.

وبعد الولايات المتحدة، ضمن الدول الأكثر تضررا بالوباء، تأتي البرازيل بتسجيلها 43332 وفاة من أصل 867624 إصابة، تليها بريطانيا مع 41698 وفاة من أصل 295889 إصابة، ثم إيطاليا مع 34345 وفاة من أصل 236989 إصابة، وفرنسا مع 29407 وفيات من أصل 194023 إصابة.

وعدّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا تجاوزت وباء كوفيد -19 "بخسائر طفيفة" بخلاف الولايات المتحدة، حيث أعاقت "مصالح حزبية" إدارة الأزمة. ووفق مقتطفات من حوار تم بثه البارحة الأولى على قناة "روسيا 1"، قال بوتين "تجاوزنا فيروس كورونا المستجد بثقة، مع خسائر طفيفة، وسيتواصل ذلك. لكن في الولايات المتحدة، لا يجري الأمر على النحو ذاته".

وسجلت روسيا، 8825 إصابة جديدة بكوفيد - 19، ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 528964 إصابة بينها 6948 وفاة. ويمثل ذلك ثالث أعلى عدد إصابات في العالم بعد البرازيل والولايات المتحدة.

وعزا الرئيس الروسي الفارق بين البلدين إلى اختلاف طريقة إدارة الأزمة، حسب ما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية.

وأضاف: "يبدو لي أن المشكلة في أمريكا هي أولوية المصالح الحزبية على مصالح الشعب وكامل المجتمع".

وشدد على أن الحكومة والمسؤولين الإقليميين الروس يعملون "كفريق واحد"، مضيفا "أشك أن أحدنا، ضمن الحكومة أو في الأقاليم، يقول فجأة (لن نفعل ما تطلبه منا الحكومة أو الرئيس)، نرى أن ذلك ليس صائبا".

وفي رقم قياسي يومي جديد، سجلت الهند 11502 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس، بعد عمليات فحص طالت 115519 شخصا في عموم البلاد.

وقالت وزارة الصحة الهندية إن هذا العدد يرفع الإصابات الإجمالية في البلاد إلى نحو 332 ألف حالة، كما تم تسجيل 325 وفاة، ليرتفع عدد الوفيات إلى 9520، أما إجمالي عدد حالات التعافي فقد بلغ 169798.

وتعقد الحكومة الهندية اجتماعات مكثفة لمواجهة تفشي الفيروس في العاصمة نيودلهي، التي أضحت تسجل أكثر من ألفي إصابة يوميا، وذلك عقب توقعات حكومتها المحلية بأن تصل الإصابات بالفيروس فيها بحلول نهاية تموز (يوليو) إلى 550 ألفا.

وأقرت الحكومة الهندية زيادة أعداد الفحوص في المدينة، علاوة على تجهيز أكثر من 20 ألف سرير لمواجهة الضغط الكبير على المستشفيات، من خلال تحويل 40 فندقا و500 عربة قطار ركاب إلى مراكز مؤقتة لاستقبال المرضى.

وكانت الحكومة المحلية في نيودلهي قد أكدت في وقت سابق، أنه في حالة الوصول إلى أكثر من نصف مليون إصابة يتطلب توفير 80 ألف سرير.

من جانب آخر، أكد أوليفييه فيران وزير الصحة الفرنسي، أمس، أن أسوأ مرحلة من وباء فيروس كورونا قد انتهت بالفعل في فرنسا، لكن لا يزال يتعين توخي الحذر لأن الفيروس لا يزال يواصل الانتشار.

وقال فيران لتلفزيون "إل سي آي": "الجزء الأكبر من الوباء انقضى لكن الفيروس لم يمت. لم نهزمه بالكامل لكننا نسيطر على انتشاره. نواصل إجراء الفحوص".

وردا على سؤال عما إذا كان يخشى موجة جديدة من انتشار الفيروس، بعد أنباء عن رصد بؤرة تفش جديدة تتركز حول سوق للجملة في الصين، قال فيران، إنه "ليس قلقا لكنه يتوخى الحذر".