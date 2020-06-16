4507 إصابات جديدة بكورونا .. و«الصحة» تدعو إلى أخذ المعلومات من مصادرها

عيادات "تطمن" تواصل تقديم الرعاية الطبية بشكل مبكر للمرضى. "واس"

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 4507 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في السعودية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 132048 إصابة، بينها 43147 حالة نشطة، منها 1897 حالة حرجة تتلقى العناية المركزة.

وتعد الحالات المسجلة أعلى معدلات إصابة بالفيروس في يوم واحد، منذ بدء الجائحة.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي حالات التعافي ارتفع بشفاء 3170 حالة جديدة، ليصل مجموع حالات الشفاء إلى 87890 حالة. ‏وسجلت 62 في المائة من حالات التعافي في الرياض‬، بعدد 1977 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 39 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 1011 وفاة، كان بعضهم يعاني أمراضا مزمنة.

وأشارت الوزارة في تقريرها اليومي إلى أن سيدة نقلت عدوى كورونا‬ إلى ثلاث عائلات، بسبب المصافحة والعناق أثناء تجمع أسري عند جدتهم، وتم اكتشاف تسع حالات، منهن ثلاث حالات منومة في المستشفى.

وتوزعت الحالات الجديدة في عدد من المدن، حيث تصدرت الرياض قائمة المدن الأكثر إصابة في المملكة بعد تسجيل 1658 حالة، تقارب 27 في المائة من إجمالي الإصابات.

فيما توزعت بقية الحالات الجديدة في عدد من المدن والمحافظات في المملكة.

وكان الدكتور محمد العبدالعالي المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، قد أشار إلى ارتفاع في أعداد الحالات الحرجة منذ منتصف أيار (مايو) الماضي، مؤكدا أن معدل العدوى بكورونا في السعودية عاود الارتفاع، مرجعا الأمر إلى المخالطة في المجتمع.

وشدد على ضرورة التمسك بالإجراءات الاحترازية والوقائية في مواجهة كورونا.

إلى ذلك، أكدت وزارة الصحة أهمية أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية والموثوقة وتجنب الشائعات والمعلومات المغلوطة.

ودعت "الصحة" جميع أفراد المجتمع، عبر إنفوجرافيك نشرته على منصتها التوعوية "عش بصحة"، إلى الحرص على استقاء المعلومات الصحية من مصدر موثوق مثل حسابات "الصحة" في مواقع التواصل ومنصتها التوعوية "عش بصحة"، حيث يمكن الاطلاع على هذه الحسابات والاستفادة من محتوياتها.