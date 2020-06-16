«سكني»: 53.87 ألف أسرة سكنت منازلها منذ بداية 2020

أعلن برنامج "سكني"، التابع لوزارة الإسكان، استفادة 19.86 ألف أسرة خلال أيار (مايو) الماضي من مختلف الحلول والخيارات السكنية التي يستمر البرنامج في توفيرها، وإتاحة اختيارها وحجزها إلكترونيا على مدار الساعة ومن كل مكان عبر تطبيق وموقع "سكني"، بينها 10.72 ألف أسرة سكنت منازلها، ليصل إجمالي الأُسر التي استفادت من جميع الخيارات منذ بداية العام الجاري إلى 150.36 ألف أسرة، منها نحو 53.87 ألف أسرة سكنت منازلها، فيما فضلت الأسر الأخرى خيارات الوحدات تحت الإنشاء ضمن الضواحي السكنية الكبرى، والأراضي السكنية، والبناء الذاتي، يأتي ذلك استمرارا لجهود البرنامج في تسهيل التملك وتوفير الوحدات السكنية المتنوعة حول مناطق المملكة دون توقف، في إطار تسهيل الإجراءات والخدمات تزامنا مع الإجراءات الاحترازية لجائحة كورونا. وأوضح البرنامج في بيان صحافي أمس، أن مجموع الوحدات السكنية تحت الإنشاء التي حجزها المستفيدون منذ بداية العام الجاري حتى نهاية أيار (مايو) بلغت 29.05 ألف وحدة سكنية، فيما سُلمت 35.449 ألف أرض سكنية في مختلف المدن والمحافظات والمراكز، وتجاوز مجموع المستفيدين من خيار القرض العقاري المدعوم لشراء وحدة سكنية جاهزة 53.08 ألف أسرة، إضافة إلى 32.77 ألف أسرة مستفيدة من القرض العقاري المدعوم لخيار البناء الذاتي.
ويستمر البرنامج في خدمة الأسر الراغبة في التملك عبر تطبيق وموقع "سكني"، كما يُظهر البرنامج أسماء المستفيدين وأرقام هوياتهم الوطنية من خلال الموقع لإلكتروني أو زيارة المنصة الإلكترونية، التي تستعرض جميع التفاصيل للخيارات السكنية المتنوعة وغيرها من الخدمات والتسهيلات، مثل المستشار العقاري، وتحمّل ضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول، والاستحقاق الفوري والحجز والحصول على عرض سعر الجهات التمويلية، وتوقيع عقود الأراضي إلكترونيا.
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