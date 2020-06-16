ارتفاع الدولار مع تقلص شهية المستثمرين للأصول عالية المخاطر .. والذهب يناور في نطاق ضيق



ارتفع الدولار وتراجعت أسعار الذهب أمس، لكن متحركة داخل نطاق ضيق، مع تقلص شهية المستثمرين للأصول عالية المخاطر، في ظل بواعث القلق من موجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا في بكين. وبحسب "رويترز"، صعد الدولار إلى أعلى مستوى في أكثر من أسبوع، لكن المعدن النفيس استقر فوق مستوى 1700 دولار للأوقية.

وفي أواخر جلسة التداول، كان السعر الفوري للذهب منخفضا 0.2 في المائة إلى 1725.80 دولار للأوقية. ونزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.6 في المائة لتسجل عند التسوية 1727.20 دولار.

كان المعدن الأصفر صعد 2.6 في المائة الأسبوع الماضي، محققا أكبر مكاسبه الأسبوعية منذ العاشر من ابريل.

وقال ستيفن إنيس، كبير استراتيجيي السوق لدى أكسي كورب للخدمات المالية، "الاقتصاد ليس على ما يرام، كوفيد-19 يعود ولدينا بيئة أسعار فائدة منخفضة، أعتقد أن شراء الذهب سيستمر.

وأضاف "لكن، نحتاج إلى إسهام كبير على صعيد السياسات من مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي أو من الحكومات لإضافة ذلك المستوى الرابع من التحفيز كي ينتعش الذهب أكثر".

وبعد أسابيع دون إصابات جديدة تذكر بفيروس كورونا، سجلت بكين عشرات الحالات في الأيام الأخيرة، في حين تفشت إصابات جديدة في أنحاء الولايات المتحدة وزاد نزلاء المستشفيات بأعداد قياسية.

ونال تنامى المخاوف حيال تجدد المرض من الشهية للمخاطرة بين المستثمرين، لتنخفض أسواق الأسهم الآسيوية وأسعار النفط.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 1.1 في المائة إلى 1939.10 دولار للأوقية بينما صعد البلاتين 1.7 في المائة إلى 819.17 دولار للأوقية. وانخفضت الفضة 0.39 في المائة إلى 17.37 دولار للأوقية.

إلى ذلك، تراجعت العملات المرتبطة بتجارة السلع الأولية مع سيطرة اتجاه العزوف عن المخاطرة على الأسواق نتيجة للمخاوف من موجة ثانية من الإصابات بمرض كوفيد - 19 بعد ظهور حالات جديدة في بكين وارتفاع حالات الإصابة في الولايات المتحدة مطلع الأسبوع.

ومقابل سلة من العملات، ارتفع الدولار البارحة الأولى لكنه استقر نوعا ما في التعاملات المبكرة في لندن. وبحلول الساعة 07:00 بتوقيت جرينتش، كان مؤشر العملة مرتفعا 0.2 في المائة.