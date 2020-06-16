الصيعري محبور بـ «الجوهرة»

غرد صوت بريء في منزل الزميل فهد الصيعري، المحرر الرياضي في صحيفة «الاقتصادية»، معلنا ميلاد الفرح والسرور بقدوم مولودته البكر، التي اتفق مع حرمه على تسميتها “الجوهرة”.
«الاقتصادية» تبارك للزميل الصيعري، «الجوهرة»، سائلين الله أن يجعلها من مواليد السعادة والسرور، وأن يمتعها ووالدتها بالصحة والعافية، وأن يقر أعين والديها بها.
الرياضة
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