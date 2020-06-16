كاسياس: لا نريد الانقسام

أعلن إيكر كاسياس حارس نادي ريال مدريد السابق، أنه لن يترشح لرئاسة الاتحاد الإسباني لكرة القدم في الانتخابات المقررة هذا العام.
وأكد القائد السابق لفريق ريال مدريد والمنتخب الإسباني في بيان “السبب الرئيس الذي دفعني إلى اتخاذ هذا القرار هو الوضع الاجتماعي والاقتصادي والصحي الاستثنائي الذي تعانيه بلادنا، وهذا ما يجعل الانتخابات تأتي في مركز متأخر”.
وأضاف “أعتقد أن هذا هو وقت الإضافة وليس الانقسام، لأن كرة القدم والمجتمع بحاجة إلى ذلك، كنت أرغب في عملية انتخابية عادلة وشفافة وتنافسية حقا، وأتطلع إلى الأفضل لكرة القدم الإسبانية”.
وتابع “أتمنى أن يحدث هذا في الانتخابات المقبلة، سواء معي أو مع مرشحين آخرين”.
وجاء انسحاب كاسياس ليصبح لويس روبياليس، رئيس الاتحاد الحالي، المرشح الوحيد، وباتت إعادة انتخابه مؤكدة بمجرد تصديق المجلس الرياضي الإسباني على موعد الانتخابات، والمرجح أن يكون في آب (أغسطس) المقبل.
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